Bruce Springsteen (74) urlaubt derzeit an der französischen Côte-d'Azur und genießt entspannte Stunden auf dem Wasser. Diese verbringt er nicht alleine: Auf einer Jacht versammelte er am vergangenen Freitag (2. August) einige Promifreunde, darunter Musikerkollegen und einen Star-Regisseur.

Lässige Bootscrew

Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen den kürzlich von "Forbes" zum Milliardär ernannten Musiker gemeinsam mit U2-Sänger Bono (64), U2-Gitarrist The Edge (62) und Regisseur Steven Spielberg (77). Die Aufnahmen sollen nahe der Gemeinde Saint-Jean-Cap-Ferrat entstanden sein. Alle drei Stars wählten für ihren Bootsausflug lässige Outfits. Springsteen trug ein kurzärmeliges Hemd, bei dem die oberen Knöpfe geöffnet waren, und eine silberne Halskette. Auf dem Boot lief er barfuß und schützte seine Augen mit einer schwarzen Sonnenbrille.

Spielberg trug ein hellblaues Hemd mit Jeans, während Bono auf einen Komplett-Look in Schwarz mit beigem Hut und orangefarbener Sonnenbrille setzte. Sein Bandkollege tat es ihm in einem schwarzen Hemd und Hose gleich, kombinierte dazu aber farblich passend eine Sonnenbrille und eine Cap. Bereits am Donnerstag war Springsteen mit Spielberg auf der Jacht nahe Saint-Tropez zu sehen. Der 74-Jährige machte dabei in Badehose und auf einem Jetski eine gute Figur.

In rund sechs Jahrzehnten hat der "Born in the U.S.A."-Kultmusiker ein erhebliches Vermögen angehäuft: Das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt dieses aktuell auf 1,1 Milliarden Dollar. Springsteens Vertreter bestätigten dies nicht. Erst im Jahr 2021 verkaufte der Sänger seinen Musikkatalog an Sony Music und verdiente damit allein 500 Millionen Dollar für sein Lebenswerk. Im Jahr 2023 verkaufte Springsteens Welttournee mehr als 1,6 Millionen Konzerttickets und erwirtschaftete 380 Millionen Dollar Umsatz. Im Laufe seiner Karriere hat der dreifache Vater die Musikcharts mit 21 Studioalben, sieben Live-Alben und fünf EPs angeführt und weltweit über 140 Millionen Alben verkauft.