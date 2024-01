Stargast bei Holiday on Ice in Stuttgart: Vanessa Mai warnt vor „toxischen Gefahren“ der sozialen Medien

Wenn Instagram-User mit Beauty-Apps ihre Selfies bearbeiten, ist das selten schön, findet Vanessa Mai. Unverfälscht seien die meisten Menschen attraktiver. „Social Media ist toxisch“, sagt die Sängerin. Mit „Holiday on Ice“ kommt sie in ihre Heimat Stuttgart.

Erstmals singt die in Backnang geborene Vanessa Mai bei „Holiday On Ice“ – aber ohne Kufen unterm Schuh. Schon als Kind habe sie die aus den USA stammende Eisrevue geliebt, die ihr erster Zugang in die Welt des Entertainments war. Dass der Veranstalter sie zum 80. Geburtstag dieser Erfolgstour gefragt hat, ob sie mitwirken wolle, habe sie sehr gefreut. Doch eines sei klar: Selbst können sie nicht mit den Schlittschuhen fahren, weil die Verletzungsgefahr zu groß sei – das Jahr 2024 ist für sie ein „großes Jahr“ voller toller Pläne.

Unter dem Motto „No limits“ (Keine Grenzen) tourt „Holiday On Ice“ durch Deutschland. Bei sieben von 20 Stationen ist Vanessa Mai dabei. Auftritte in ihrer Heimat vom 24. bis 28. Januar in der Porsche-Arena sind, versteht sich, gesetzt. Das Motto „No limits“ gefällt ihr, weil es auch zu ihrem Leben passe, erklärt die 31-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Musikalisch steht Mai, die als Sängerin der Band Wolkenfrei mit dem Stuttgarter Produzenten Felix Gauder ihre Karriere begonnen hat, längst für Crossover, für den Wechsel der Stile ohne Limits. Von Schlager über Hip Hop bis zu Partysongs mit Ballermann-Entertainer Ikke Hüftgold – ihre Vielfalt ist enorm. „No limits heißt, dass man über den Tellerrand schaut und immer wieder die Komfortzone verlässt“, sagt Vanessa Mai, „das ist wichtig und bringt einen weiter.“

Im vergangenen Jahr hat sie unter der Regie von Felix Gauder ein Comeback-Album mit Wolkenfrei aufgenommen – jetzt arbeitet der Produzent gerade für ihre Schwiegermutter, für Andrea Berg (mit deren Stiefsohn Andreas Ferber sie verheiratet). Alles bliebt also in der Familie. Vanessa Mai wiederum feiert am Freitag, 12. Januar, die Premiere ihrer Single „Nicht von dieser Erde“.

Der neue Song befasst sich mit Auswüchsen auf Internetportalen, ruft dazu auf, so zu sein, wie man ist. Die 31-Jährige hat bei Instagram eine Million Follower, sagt aber von sich, dass sie dort üblichen Inszenierungen nicht mitmache. Noch niemals habe sie ein Porträt von sich durch ein Beauty-Programm gejagt, erklärt sie uns. „Aber wenn man so gut aussieht wie Sie, braucht man das noch nicht“, erwidert der Journalist. Ihre Antwort: „Schon oft habe ich festgestellt, wenn man zulässt, sich so zeigen, wie man in Wahrheit ist, ist man echt, meist viel attraktiver als die gewollte Perfektion, der man ansieht, dass sie falsch ist.“

Am 8. Mai kehrt Vanessa Mai in die Porsche-Arena zurück

Social Media könne „toxisch“ sein, lautet ihre Kritik, die zugleich eine Warnung ist. Der Schein bei Instagram und Co. könne so gefährlich sein, weil das bei Usern die Probleme mit dem eigenen Körper verschlimmere. Ihre Feststellung: „Zu sein, wie man möchte, ohne jemanden gefallen zu wollen, hört sich leicht an – und fällt doch oft so schwer.“ Sie selbst will das machen, „was von Herzen kommt, auch wenn es Gegenwind von außen gibt“.

Zwei Hits wird sie bei „Holiday on Ice“ singen zum Jubiläum die traditionsreichen Eisrevue. „Das wird eine tolle Show“, verspricht Vanessa Mai. Die Zuschauer könnten sich auf verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau freuen – vorgetragen von Tänzerinnen und Tänzern in wunderschönen Kostümen. An der nun 80-jährigen Showreihe gefalle ihr, dass sie sich „immer wieder neu erfindet“ – und das gelte auch für sie.

Am Samstag, 4. Mai, kehrt Vanessa Mai, die am 2. Mai geboren ist, in die Porsche-Arena mit ihrer extra für Stuttgart konzipierte Show „Zuhause“ zurück. Stuttgart sieht sie als ihre Heimat, auch wenn sie in Backnang geboren ist, wo sie noch immer lebt. Ihre eigentliche Deutschland-Tour beginnt im November 2024.

