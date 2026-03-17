Ex-Boxer Axel Schulz tritt am 16. März in der "Höhle der Löwen" mit einem Grillprodukt an. Auch diese Stars waren bereits Teil der VOX-Gründershow.

Axel Schulz (57) präsentiert in der 19. Staffel von "Die Höhle der Löwen" (immer montags, 20:15 Uhr bei VOX oder auf RTL+) ein Grillbrett. In der VOX-Gründershow steht der Ex-Boxer dafür sogar selbst am Grill und unterstützt die "Butjer"-Gründer Enrico Krüger, Udo Mammone und Tim Gollenstede. Damit reiht sich Schulz in eine Riege prominenter Gäste ein, die in den vergangenen Staffeln bereits Teil der Sendung waren.

Fußball-Stars und TV-Persönlichkeiten Musiker Joey Kelly war im April 2023 als Markenbotschafter von "My Esel" an Bord. Dessen Gründerduo Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer boten Fahrräder und E-Bikes mit Holzverbundrahmen und damit eine individuelle Anpassung der Modelle an den Nutzer. Ein Deal kam nicht zustande.

Giulia Siegel trat 2021 vor die Löwenrunde. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Gastronomen Ludwig Heer, und dem Entwickler Tobias Kiessling stellte sie ihr Start-up "Greenbill" vor. Das 2019 gegründete Unternehmen sagt lästigen und umweltschädlichen Papierbelegen den Kampf an. Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Dagmar Wöhrl schlossen sich zusammen und schnappten sich "Greenbill" eigentlich für ein Investment. Laut "Gründerszene" kam es im Nachgang jedoch nicht zustande.

2022 war Michael Ballack mit dabei. Der ehemalige Fußball-Star stellte mit seinem Freund Bernhard Unger und dem Agrarwissenschaftler Dr. Thomas Hüster ein biologisches Pflanzenstärkungsmittel namens "Lucky Plant" vor. 100.000 Euro für 20 Prozent wollten die Männer, Ralf Dümmel biss schließlich begeistert an.

Mit "FitterYOU", einer App mit Fitness-Matte, ging Fritz Grünewalt 2020 an den Start und konnte auch schon einen prominenten Fürsprecher präsentieren: Fußball-Profi André Schürrle zeigte sich von dem Konzept per Videobotschaft begeistert. Von den Löwen benötigte Fritz 500.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile. Reihum stiegen die Investoren allerdings aus.

Schauspielerin Birte Glang, unter anderem aus der "SOKO"-Reihe und "Unter uns" bekannt, und ihr Mann, DJ und Musikproduzent André Tegeler, präsentierten 2020 ihr Produkt "Move it Mama". Dabei handelt es sich um ein Fitnessprogramm samt App für Schwangere. Für ihr "Baby" wollten sie 200.000 Euro und boten 15 Prozent der Firmenanteile. Das Abo-System mit damals 50 Kundinnen überzeugte nicht.

Sportstars, Musiker und ein Hundeprofi

Unter dem Namen "Luicella's Ice Cream" boten Luisa Mentele und der ehemalige Schwimmer Markus Deibler 2017 eine Pulvermischung an, aus der im Nu eine Eis-Köstlichkeit gezaubert werden soll. Und tatsächlich, allen Löwen schmeckte das DYI-Eis. Am Ende erhielt Frank Thelen den Zuschlag. Deibler betreibt mittlerweile mehrere Eisläden, das Eis der Marke Luicellas wird in Supermärkten in ganz Deutschland verkauft.

Die Gründer Johannes Bitter, deutscher Ex-Handballtorwart, und Ex-Hockeyspieler Christian Monzel haben eine innovative Zwei-Komponenten-Technologie erfunden, bei der ansonsten schwer lösliche Pflanzenstoffe wie Ingwer, Ginseng oder Kurkuma erst unmittelbar vor dem Trinken ins Getränk eingeschossen werden. Ihr Elixier präsentierten sie unter der Marke "drinkbetter". Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer boten 300.000 für 30 Prozent plus Working Capital und bekamen den Deal.

Martin Rütter begleitete 2022 die Erfinder von "Ichò" in die Höhle. Grund dafür ist die schmerzhafte Erfahrung, die der Hundetrainer mit seiner an Demenz erkrankten Mutter erlebte. Als Martin Rütter eine Reportage über dieses Thema drehte, lernte er die Gründer mit ihrer Erfindung kennen, ein bunt leuchtender Trainingsball, der helfen soll, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Doch eine offizielle Studie zur Wirksamkeit gab es nicht. Grund genug für die Löwen, nicht zu investieren.

Der Geiger und Dirigent Aleksey Igudesman hat "Music Traveler" gegründet, eine Plattform, die Musiker mit einem Raum zum Musizieren verbindet. Zu den Gründern gehört auch die ehemalige Pianistin Julia Rhee. Das Team zeigte sich 2020 mit prominenter Unterstützung von Hollywoods Star-Komponist und Oscar-Gewinner Hans Zimmer, Musiker Billy Joel und Schauspieler John Malkovich. Doch trotz der prominenten Supporter ging "Music Traveler" leer aus.

Als weitere prominente Unterstützer fungierten bereits Koch Christian Lohse, der 2021 den Raclette-Wok "DeWok" und Gründer Steve Müller pushte und sich gemeinsam mit ihm über einen Deal mit Ralf Dümmel freuen durfte, sowie die ehemalige deutsche Bahnradsportlerin Kristina Vogel. Die Sportlerin erlitt 2018 einen Trainingsunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. In der Höhle unterstützte sie die Entwickler des Trivida-Rollstuhlrads. Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg taten sich für 20 Prozent des Firmenanteils für den Deal am Ende zusammen. Letztendlich kam der Deal aber nicht zustande.