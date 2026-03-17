Ex-Boxer Axel Schulz tritt am 16. März in der "Höhle der Löwen" mit einem Grillprodukt an. Auch diese Stars waren bereits Teil der VOX-Gründershow.
Axel Schulz (57) präsentiert in der 19. Staffel von "Die Höhle der Löwen" (immer montags, 20:15 Uhr bei VOX oder auf RTL+) ein Grillbrett. In der VOX-Gründershow steht der Ex-Boxer dafür sogar selbst am Grill und unterstützt die "Butjer"-Gründer Enrico Krüger, Udo Mammone und Tim Gollenstede. Damit reiht sich Schulz in eine Riege prominenter Gäste ein, die in den vergangenen Staffeln bereits Teil der Sendung waren.