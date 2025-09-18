Starfighter: So sieht Ryan Gosling in seiner Star Wars-Rolle aus

Derzeit entsteht mit "Star Wars: Starfighter" ein neuer Kinofilm aus der weit, weit entfernten Galaxis. Eine neue Aufnahme von den Dreharbeiten bietet jetzt den bislang besten Blick auf Superstar Ryan Gosling in seiner ersten "Star Wars"-Rolle.
Im Jahr 2027 soll "Star Wars: Starfighter" in den Kinos erscheinen. Die Dreharbeiten zum Film von Regisseur Shawn Levy (57) haben auch bereits begonnen. Auf Instagram hat der Filmemacher jetzt ein Bild von der Produktion geteilt. Es zeigt Superstar Ryan Gosling (44), der zum ersten Mal in der "Star Wars"-Galaxis unterwegs ist, sowie seinen jungen Co-Star Flynn Gray ("Wednesday") in ihren Rollen.