Starfighter: So sieht Ryan Gosling in seiner Star Wars-Rolle aus

Derzeit entsteht mit "Star Wars: Starfighter" ein neuer Kinofilm aus der weit, weit entfernten Galaxis. Eine neue Aufnahme von den Dreharbeiten bietet jetzt den bislang besten Blick auf Superstar Ryan Gosling in seiner ersten "Star Wars"-Rolle.

Im Jahr 2027 soll "Star Wars: Starfighter" in den Kinos erscheinen. Die Dreharbeiten zum Film von Regisseur Shawn Levy (57) haben auch bereits begonnen. Auf Instagram hat der Filmemacher jetzt ein Bild von der Produktion geteilt. Es zeigt Superstar Ryan Gosling (44), der zum ersten Mal in der "Star Wars"-Galaxis unterwegs ist, sowie seinen jungen Co-Star Flynn Gray ("Wednesday") in ihren Rollen.

Ein abgekämpfter Ryan Goslings in "Star Wars: Starfighter" "Irgendwo im Mittelmeer", schreibt Regisseur Levy, der zuvor für Werke wie "Deadpool & Wolverine" oder die Netflix-Serie "Stranger Things" verantwortlich zeichnete, zu der Aufnahme. Zudem hat der Filmemacher als Ortsangabe die Mittelmeer-Insel Sardinien getaggt. Somit laufen dort, auf offener See, wohl derzeit Dreharbeiten zu "Starfighter".

An Ryan Goslings Look auf der Aufnahme fällt auf, dass der Star zerfetzte Kleidung trägt und eine Prellung an der Wange zu haben scheint. Goslings Lederoutfit erinnert zudem eher an ikonische "Star Wars"-Figuren wie Han Solo und weniger an einen Jedi-Ritter.

"Star Wars: Starfighter" soll am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos starten. Zur Geschichte des Films liegen noch keine offiziellen Informationen vor. Er soll jedoch nach den Ereignissen des letzten Kinofilms "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019 spielen - und somit zu einer Zeit nach dem Sieg des Widerstands über die Erste Ordnung. Jonathan Tropper ("The Adam Project", 55) zeichnet für das Drehbuch verantwortlich.

Matt Smith, Amy Adams und Mia Goth im Cast

Neben Gosling und Jungschauspieler Gray stehen auch schon eine Reihe weiterer Cast-Mitglieder fest. So wird der aus "The Crown", "House of the Dragon" und "Doctor Who" bekannte Schauspieler Matt Smith (42) einen Bösewicht verkörpern - ebenso wie die aus vielen Horrorfilmen bekannte Mia Goth (31).

Die für sechs Oscars nominierte Amy Adams ("Arrival", 51), der unter anderem aus "Rebel Ridge" bekannte Aaron Pierre (31), Simon Bird ("The Inbetweeners", 41), Jamael Westman ("Good Grief", 33) und Daniel Ings ("The Gentlemen", 39) gehören ebenfalls zur Besetzung und übernehmen noch unbekannte Rollen.

"Ich fühle mich zutiefst aufgeregt und geehrt, da wir mit der Produktion von 'Star Wars: Starfighter' beginnen", erklärte Regisseur Levy Ende August anlässlich des Drehstarts in einer offiziellen Mitteilung.