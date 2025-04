Starfighter: Neuer Star Wars-Film mit Ryan Gosling angekündigt

"Star Wars"-Fans können sich schon bald auf Film-Nachschub freuen. In "Starfighter" übernimmt Superstar Ryan Gosling die Hauptrolle. Schon 2027 soll das Werk eines Marvel-Regisseurs in den Kinos starten.

Auf der "Star Wars Celebration" in Tokio ist ein neues, überaus spannend klingendes Projekt aus der weit, weit entfernten Galaxis angekündigt worden. Superstar Ryan Gosling ("Barbie", 44) betritt erstmals das "Star Wars"-Universum. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird Gosling in "Star Wars: Starfighter" die Hauptrolle übernehmen. Das Werk von Regisseur Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine", 56) soll im Mai 2027 in den Kinos erscheinen. Die Dreharbeiten beginnen demnach im Herbst dieses Jahres.

Eine gänzlich neue Geschichte

"Star Wars: Starfighter" betritt erzählerisches Neuland für die Sternenkriege-Saga. Denn der Film ist chronologisch nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019 angesiedelt. Die Zukunft der Galaxis ist hier also noch offen - anders als bei vielen "Star Wars"-Serienproduktionen der vergangenen Jahre.

Zu Ryan Goslings Rolle in "Starfighter" oder der Geschichte des Films ist gegenwärtig noch nichts bekannt. Es handelt sich jedoch um eine eigenständige Story und nicht ein Prequel oder Sequel, betonte Regisseur Levy "Deadline" zufolge bei der Präsentation des Projekts in Tokio. Der Disney-Konzern, zu dem die "Star Wars"-Firma Lucasfilm gehört, vertraut dem Filmemacher die Zukunft des Mega-Franchises an, nachdem dessen Marvel-Erfolg "Deadpool & Wolverine" an den weltweiten Kinokassen die beeindruckende Summe von 1,33 Milliarden US-Dollar einspielte.

Letzter "Star Wars"-Kinofilm liegt über fünf Jahre zurück

Ryan Gosling war indes bei seinem Auftritt voll des Lobes für die leidenschaftlichen "Star Wars"-Fans. "Hier zu sein und euch alle zu sehen, macht es noch inspirierender, es zu tun. Es gibt so viel Kreativität und Vorstellungskraft in diesem Raum, und es gibt so viel Liebe. Es ist eine großartige Erinnerung daran, wie viel uns Filme bedeuten können, insbesondere wie viel uns diese Filme bedeuten", sagte er laut "Deadline" am Ende der Präsentation an das schreiende Publikum gerichtet. In Anspielung auf den legendären "Star Wars"-Ausspruch "Möge die Macht mit Dir sein" fügte er noch hinzu: "Mögen die Fans mit uns sein."

Der letzte "Star Wars"-Kinofilm, der eingangs erwähnte "Der Aufstieg Skywalkers", erschien im Dezember 2019 in den Kinos und stieß auf gemischte Reaktionen. In der Zwischenzeit wurde das Franchise auf dem Streamingdienst Disney+ mit Shows wie "Andor" oder "The Mandalorian" fortgesetzt. Letzterer Titel wandert im Mai nächsten Jahres - ein Jahr vor Goslings "Starfighter" - auf die große Kinoleinwand - unter dem Titel "The Mandalorian & Grogu".