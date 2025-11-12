Die Musikwelt regiert Adele schon seit geraumer Zeit, nun will sie sich auch als Schauspielerin beweisen. Auf Gesang wird sie in Tom Fords neuem Film aber dennoch nicht verzichten müssen.
Sie besang schon den "Skyfall" von James Bond und wurde dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Nun plant Weltstar Adele (37), ihre Karriere vor der Kamera auszuweiten. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, wird die Musikerin in dem neuen Filmprojekt von Tom Ford (64) eine Rolle übernehmen und somit ihr Schauspieldebüt feiern.