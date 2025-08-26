Für viele startet der Herbst nicht mit bunten Blättern oder kühleren Tagen, sondern mit dem ersten Pumpkin Spice Latte. Seit heute ist der Kult-Drink in den USA offiziell zurück – und auch in Deutschland gibt es ihn bereits, allerdings zunächst nur für Starbucks-Rewards-Mitglieder.

Starbucks hat sein Herbstmenü 2025 vorgestellt: Neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte kehren in den USA auch beliebte Drinks wie der Pumpkin Cream Cold Brew, der Iced Pumpkin Cream Chai und der Pecan Crunch Oatmilk Latte zurück. Neu in diesem Jahr ist ein Pecan Oatmilk Cortado. Ergänzt wird das Sortiment durch herzhafte Produkte wie die Italian Sausage Egg Bites. Ob es dieses Menü so auch in Deutschland geben wird, ist noch nicht bekannt.

Der offizielle Start in den USA ist Dienstag, der 26. August 2025. Und auch in Deutschland ist der PSL ab diesem Datum erhältlich – allerdings zunächst ausschließlich für Rewards-Mitglieder. Das hat Starbucks bekanntgegeben. Wann genau der Pumpkin Spice Latte in allen Filialen und für alle Kundinnen und Kunden verfügbar sein wird, ist bislang noch offen.

Einordnung: Später Start war bisher Standard

In den vergangenen Jahren lag Deutschland traditionell zwei bis drei Wochen hinter den USA:

2024: USA-Start am 22. August, Deutschland-Start am 10. September

USA-Start am 22. August, Deutschland-Start am 10. September 2023: Deutschland-Start am 12. September

Deutschland-Start am 12. September In beiden Jahren gab es Early Access für Starbucks-Reward-Mitglieder bereits Ende August

Auch 2025 folgt Starbucks also zunächst diesem Muster: Frühstart für App- und Rewards-Kunden Ende August, während der bundesweite Verkaufsstart vermutlich erst im September erfolgt.

In der Zwischenzeit: Pumpkin Spice Latte selber machen

Wie lange gibt es den PSL?

Ein offizielles Enddatum nennt Starbucks traditionell nicht. Erfahrungsgemäß bleiben die Herbstgetränke bis Ende November oder Anfang Dezember im Sortiment – solange der Vorrat reicht.

Was ist Pumpkin Spice Latte?

Der Pumpkin Spice Latte ist eine herbstliche Mischung aus Espresso und aufgeschäumter Milch, verfeinert mit einem Sirup aus Kürbis und typischen Gewürzen wie Zimt, Muskatnuss, Nelken und Ingwer. Getoppt wird das Ganze meist mit Schlagsahne und einem Hauch der Gewürzmischung.

Das Getränk gilt für viele als Inbegriff des Herbstes: Süß, würzig und leicht erdig erinnert der PSL geschmacklich an Kürbiskuchen oder frisch gebackene Kekse. Mit seinem unverwechselbaren Aroma markiert er für viele den Übergang in die gemütlichere Jahreszeit.

Da der Pumpkin Spice Latte nur für kurze Zeit angeboten wird, zählt er zu den besonders begehrten saisonalen Drinks. Die zeitlich limitierte Verfügbarkeit sorgt regelmäßig für großen Andrang – viele möchten ihn so oft wie möglich genießen, bevor er wieder verschwindet.