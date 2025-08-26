Für viele startet der Herbst nicht mit bunten Blättern oder kühleren Tagen, sondern mit dem ersten Pumpkin Spice Latte. Seit heute ist der Kult-Drink in den USA offiziell zurück – und auch in Deutschland gibt es ihn bereits, allerdings zunächst nur für Starbucks-Rewards-Mitglieder.
Pumpkin Spice Latte ab 26. August 2025 – zunächst nur für Rewards-Mitglieder
Starbucks hat sein Herbstmenü 2025 vorgestellt: Neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte kehren in den USA auch beliebte Drinks wie der Pumpkin Cream Cold Brew, der Iced Pumpkin Cream Chai und der Pecan Crunch Oatmilk Latte zurück. Neu in diesem Jahr ist ein Pecan Oatmilk Cortado. Ergänzt wird das Sortiment durch herzhafte Produkte wie die Italian Sausage Egg Bites. Ob es dieses Menü so auch in Deutschland geben wird, ist noch nicht bekannt.