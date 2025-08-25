Für viele beginnt der Herbst nicht mit fallenden Blättern oder kühleren Tagen, sondern mit dem ersten Pumpkin Spice Latte. In den USA steht das Startdatum nun fest – und auch für Deutschland gibt es erste Hinweise.
Pumpkin Spice Latte ab 26. August 2025 – Deutschland diesmal parallel zu den USA?
Starbucks hat sein Herbstmenü 2025 vorgestellt: Neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte kehren auch beliebte Drinks wie der Pumpkin Cream Cold Brew, der Iced Pumpkin Cream Chai und der Pecan Crunch Oatmilk Latte zurück. Neu in diesem Jahr ist ein Pecan Oatmilk Cortado. Ergänzt wird das Sortiment durch herzhafte Produkte wie die Italian Sausage Egg Bites.