Für viele beginnt der Herbst nicht mit fallenden Blättern oder kühleren Tagen, sondern mit dem ersten Pumpkin Spice Latte. In den USA steht das Startdatum nun fest – und auch für Deutschland gibt es erste Hinweise.

Starbucks hat sein Herbstmenü 2025 vorgestellt: Neben dem klassischen Pumpkin Spice Latte kehren auch beliebte Drinks wie der Pumpkin Cream Cold Brew, der Iced Pumpkin Cream Chai und der Pecan Crunch Oatmilk Latte zurück. Neu in diesem Jahr ist ein Pecan Oatmilk Cortado. Ergänzt wird das Sortiment durch herzhafte Produkte wie die Italian Sausage Egg Bites.

Der offizielle Start in den USA ist Dienstag, der 26. August 2025. Und diesmal könnte auch Deutschland zeitgleich dabei sein: Starbucks Deutschland hat auf Instagram ein Bild mit dem Hinweis „Save the Date. 26.08.2025“ veröffentlicht. Ob damit der reguläre Verkaufsstart gemeint ist – oder wie in den Vorjahren zunächst nur ein Frühzugang für App- und Rewards-Kunden – hat das Unternehmen bislang nicht konkretisiert.

Einordnung: Später Start war bisher Standard

In den vergangenen Jahren lag Deutschland traditionell zwei bis drei Wochen hinter den USA:

2024: USA-Start am 22. August, Deutschland-Start am 10. September

USA-Start am 22. August, Deutschland-Start am 10. September 2023: Deutschland-Start am 12. September

Deutschland-Start am 12. September In beiden Jahren gab es Early Access für Starbucks-Reward-Mitglieder bereits Ende August

Sollte Starbucks 2025 tatsächlich am 26. August bundesweit starten, wäre das eine Premiere – Deutschland würde dann nicht mehr zwei bis drei Wochen hinter den USA zurückliegen.

In der Zwischenzeit: Pumpkin Spice Latte selber machen

Wie lange gibt es den PSL?

Ein offizielles Enddatum nennt Starbucks traditionell nicht. Erfahrungsgemäß bleiben die Herbstgetränke bis Ende November oder Anfang Dezember im Sortiment – solange der Vorrat reicht.

Was ist Pumpkin Spice Latte?

Der Pumpkin Spice Latte ist eine herbstliche Mischung aus Espresso und aufgeschäumter Milch, verfeinert mit einem Sirup aus Kürbis und typischen Gewürzen wie Zimt, Muskatnuss, Nelken und Ingwer. Getoppt wird das Ganze meist mit Schlagsahne und einem Hauch der Gewürzmischung.

Das Getränk gilt für viele als Inbegriff des Herbstes: Süß, würzig und leicht erdig erinnert der PSL geschmacklich an Kürbiskuchen oder frisch gebackene Kekse. Mit seinem unverwechselbaren Aroma markiert er für viele den Übergang in die gemütlichere Jahreszeit.

Da der Pumpkin Spice Latte nur für kurze Zeit angeboten wird, zählt er zu den besonders begehrten saisonalen Drinks. Die zeitlich limitierte Verfügbarkeit sorgt regelmäßig für großen Andrang – viele möchten ihn so oft wie möglich genießen, bevor er wieder verschwindet.