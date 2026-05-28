Starbucks in Südkorea: Werbekampagne wird zum Desaster

In Südkorea ist keine Cafékette so beliebt wie Starbucks. Aktuell aber sorgt das Unternehmen mit einer Kontroverse um Geschichtsvergessenheit für Probleme.
„Ich bitte um Verzeihung“, sagte der Mann im dunklen Anzug und schwarzer Krawatte mit sehr ernster Miene. Vor ihm brach ein Blitzlichtgewitter aus, während er neben diesem Satz auch noch zu einer tiefen Verbeugung ansetzte. Chung Yong-jin dürfte in diesem Moment gewusst haben: Noch so einen Fehler könnte er sich nicht erlauben. „Ich werde nach keinen Ausreden suchen. Alle Verantwortung liegt bei mir. Es war mein Fehler.“ Was war geschehen?