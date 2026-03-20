Starbesetzung: DiCaprio und Scorsese drehen siebten gemeinsamen Spielfilm

2 Nach sechs gemeinsamen Spielfilmen packen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio ein neues Projekt an. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Leonardo DiCaprio ist schon oft für Regisseur Martin Scorsese vor die Kamera getreten. Nun drehen sie ihren siebten gemeinsamen Film. Für eine Oscar-Preisträgerin ist es das erste Scorsese-Projekt.











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Los Angeles - Die Oscar-Preisträger Martin Scorsese (83, "Departed – Unter Feinden") und Leonardo DiCaprio (51, "The Revenant") packenihren siebten gemeinsamen Spielfilm an. Die Dreharbeiten zu "What Happens at Night" seien in Tschechien angelaufen, teilte Apple Studios mit. Die Story nach einem Roman von US-Autor Peter Cameron dreht sich um ein amerikanisches Ehepaar, das in einer kleinen Stadt in Europa ein Baby aus einem Waisenhaus adoptieren möchte.