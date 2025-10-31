Am 31. Oktober 2020 verstarb der große schottische Schauspieler Sean Connery. Sein Filmschaffen bleibt unvergessen - besonders seine Auftritte als Spion James Bond.
"Bond, James Bond." Es ist eine der berühmtesten, wenn nicht sogar die berühmteste Vorstellung der Filmgeschichte. Als "eine Art Herausforderung oder Verführung, die sich stets an einen Feind richtete", bezeichnete der bekannte britische Filmkritiker Peter Bradshaw (63) jene knappen drei Worte, mit denen sich der Jahrhundertschauspieler Sean Connery (1930-2020) im Jahr 1962 in "James Bond - 007 jagt Dr. No" dem weltweiten Kinopublikum vorstellte. Es verliebte sich augenblicklich.