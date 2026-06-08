Starauflauf in Monaco: Mats Hummels und Freundin besuchen die Formel 1

Zahlreiche Stars lassen sich das Spektakel der Formel 1 in Monaco nicht entgehen. Mats Hummels verfolgt das Rennen mit seiner Freundin Nicola Cavanis. Auch diese internationalen Promis sind vor Ort.
Beim Grand Prix von Monaco am Sonntag glich das Fahrerlager einmal mehr einem Prominententreffen. Zahlreiche Stars verfolgen das Rennen aus nächster Nähe. Mats Hummels (37) erschien mit seiner Freundin Nicola Cavanis (27). Der Ex-Fußballprofi kam im aufgeknöpften Hemd, mit Shirt und weißer Hose, seine Partnerin wählte ein ärmelloses Kleid in Weinrot.