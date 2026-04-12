Starauflauf in Kaliforniens Wüste: Diese Superstars feierten bei Justin Biebers Coachella-Headline-Set

Wenn Justin Bieber auf der Bühne steht, reisen auch die großen Weltstars an: Von Adele über Timothée Chalamet bis hin zu Bad Bunny füllte sich der VIP-Bereich bei seinem Coachella-Set mit dutzenden Promis.
Wenn Justin Bieber (32) nach Jahren der Abwesenheit die Hauptbühne des Coachella-Festivals betritt, schauen nicht nur Hunderttausende Fans zu - auch die A-Prominenz Hollywoods und der Musikwelt lässt sich dieses Ereignis nicht entgehen. Während der Sänger am Samstagabend seine unkonventionelle Show zwischen neuen Hits und nostalgischen YouTube-Rückblicken ablieferte, füllte sich der VIP-Bereich mit einer Riege an Weltstars.