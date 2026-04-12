Starauflauf in Kaliforniens Wüste: Diese Superstars feierten bei Justin Biebers Coachella-Headline-Set

Wenn Justin Bieber auf der Bühne steht, reisen auch die großen Weltstars an: Von Adele über Timothée Chalamet bis hin zu Bad Bunny füllte sich der VIP-Bereich bei seinem Coachella-Set mit dutzenden Promis.

Wenn Justin Bieber (32) nach Jahren der Abwesenheit die Hauptbühne des Coachella-Festivals betritt, schauen nicht nur Hunderttausende Fans zu - auch die A-Prominenz Hollywoods und der Musikwelt lässt sich dieses Ereignis nicht entgehen. Während der Sänger am Samstagabend seine unkonventionelle Show zwischen neuen Hits und nostalgischen YouTube-Rückblicken ablieferte, füllte sich der VIP-Bereich mit einer Riege an Weltstars.

Besonders im Fokus standen neben Biebers Ehefrau Hailey auch Schauspielstar Timothée Chalamet und Kylie Jenner, die den Auftritt gemeinsam verfolgten. Jenner teilte auf Instagram mehrere Eindrücke des Abends. Auch ihre Schwester Kendall Jenner wurde in der Menge gesichtet, ebenso wie Reality-Ikone Paris Hilton, die als Stammgast des Festivals gilt.

Sogar Tech-Giganten und Musik-Legenden mischten sich unter die Zuschauer: Apple-CEO Tim Cook wurde ebenso im Publikum entdeckt wie die britische Sängerin Adele. Dass Bieber auch bei seinen Kollegen hoch im Kurs steht, bewies die Anwesenheit von Bad Bunny, Lizzo und Teyana Taylor, die allesamt herbeigeeilt waren, um das Comeback des Kanadiers live mitzuerleben.

Finneas zeigt sich begeistert

Auch die globale K-Pop-Elite war vertreten: Sowohl Lisa als auch Rosé von BLACKPINK wurden im Publikum identifiziert. Die beiden Sängerinnen, die selbst bereits Coachella-Geschichte geschrieben haben, genossen die entspannte Atmosphäre von Biebers Set sichtlich. Ebenfalls anwesend war der Oscar-prämierte Musiker Finneas, der Bruder von Billie Eilish. Er teilte in seiner Instagram-Story eine Kachel mit den Worten "Diese Justin-Bieber-Performance hat etwas in mir geheilt."

In der Menge feierte und turtelte auch ein ganz besonderes Paar: Katy Perry teilte mehrere Videos und Fotos der Performance auf Instagram, darunter ein Bild, auf dem sie händchenhaltend mit ihrem Partner, Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau zu sehen ist. Ein weiterer Schnappschuss zeigt das Paar am Boden sitzend, mit Plastikbechern und einer Nudelbox in der Hand.

Und auch die nächste Generation der Entertainment-Welt war dabei: North West, die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, war ebenfalls vor Ort, um die Performance des "Baby"-Interpreten zu sehen.

Am kommenden Wochenende performt Bieber erneut als Headliner beim Coachella-Festival. Ob der Popstar dann wieder ein vergleichbares Who's-Who der Popkultur vor seiner Bühne versammelt, bleibt abzuwarten.