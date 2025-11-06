Starauflauf für Stirb Langsam-Helden: Demi Moore besucht Benefizveranstaltung für Ex-Mann Bruce Willis

Zahlreiche namhafte Stars ehrten den an Demenz erkrankten Bruce Willis bei einer Benefizveranstaltung in New York, wo Spenden für eine gemeinnützige Organisation gesammelt wurden. Neben Ex-Frau Demi Moore war auch Michael J. Fox oder Whoopi Goldberg anwesend.

Eine Benefizveranstaltung in New York zu Ehren von Bruce Willis (70) lockte am Mittwochabend zahlreiche namhafte Stars und Persönlichkeiten an. Die "Soho Sessions" versprachen laut Flyer "einen ganz besonderen Abend und eine besondere Aufführung zu Ehren unseres Freundes Bruce Willis". Die Sonderveranstaltung sammelte Spenden für die Gesellschaft für frontotemporale Demenz, die bedürftige Menschen mit der gleichen Krankheit wie Bruce Willis unterstützt.

Bei Bruce Willis wurde 2022 erst eine Sprachstörung diagnostiziert, ein Jahr später verkündete seine Familie, dass der "Stirb Langsam"-Star an Demenz leidet. Diese besonders schwere Form von Demenz verursacht den stetigen Abbau von kognitiven Fähigkeiten und schränkt insbesondere das Sprachzentrum ein.

Hochkarätige Gästeliste

Wie die "DailyMail" berichtet, nahmen an der Benefizveranstaltung nicht nur Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming Willis (47) und seine Ex-Frau Demi Moore (62) - beide komplett in schwarz gekleidet - teil. Auch berühmte Freunde des Schauspielers wie Michael J. Fox (64) oder Whoopi Goldberg (69) erschienen auf der Gala. Die Musiker Norah Jones (46) oder Keith Richards (81) von den Rolling Stones mit Familie waren ebenfalls anwesend. Genauso wie die Schauspieler Kevin Bacon (67), Steve Schirripa (68) oder David Burtka (50).

Wenige Wochen vor der Veranstaltung zugunsten an Demenz erkrankter Menschen meldete sich Bruce Willis' Ehefrau Emma Heming Willis mit einer herzzerreißenden Nachricht. Sie berichtete, wie ihre beiden kleinen Töchter mit dem sich verschlechternden Gesundheitszustand ihres Vaters zurechtkommen. Bei "Vogue Australia" sagte sie: "Ich denke, sie schlagen sich den Umständen entsprechend gut, aber es ist schwierig. Sie trauern, sie vermissen ihren Vater so sehr. Er verpasst wichtige Meilensteine, das ist schwer für sie ". Sie fügte hinzu: "Ich weiß nicht, ob meine Kinder sich jemals wieder erholen werden, aber sie lernen daraus, und ich auch."

Mit Emma Heming Willis hat Bruce Willis die beiden Töchter Mabel (13) und Evelyn (11). Mit Ex-Frau Demi Moore drei weitere Töchter: Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31). Alle Frauen stehen sich sehr nahe und kümmern sich gemeinsam um ihren erkrankten Vater. Auf Social Media zeigen sie immer wieder Einblicke in den Alltag.