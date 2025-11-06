Starauflauf für Stirb Langsam-Helden: Demi Moore besucht Benefizveranstaltung für Ex-Mann Bruce Willis

Zahlreiche namhafte Stars ehrten den an Demenz erkrankten Bruce Willis bei einer Benefizveranstaltung in New York, wo Spenden für eine gemeinnützige Organisation gesammelt wurden. Neben Ex-Frau Demi Moore war auch Michael J. Fox oder Whoopi Goldberg anwesend.
Eine Benefizveranstaltung in New York zu Ehren von Bruce Willis (70) lockte am Mittwochabend zahlreiche namhafte Stars und Persönlichkeiten an. Die "Soho Sessions" versprachen laut Flyer "einen ganz besonderen Abend und eine besondere Aufführung zu Ehren unseres Freundes Bruce Willis". Die Sonderveranstaltung sammelte Spenden für die Gesellschaft für frontotemporale Demenz, die bedürftige Menschen mit der gleichen Krankheit wie Bruce Willis unterstützt.