Staraufgebot in Cannes

1 Tom Kaulitz und Heidi Klum kamen ebenso zur amfAR-Gala wie Paris Jackson (re.). Foto: Imago images/ABACAPRESS / IPA/ABACA / Imago Images/ABACAPRESS / Niviere David/ABACAPRESS.COM

Heidi Klum hat am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz einen glamourösen Auftritt bei der stargespickten amfAR-Gala im Zuge der Filmfestspiele von Cannes hingelegt. Ebenso wie Paris Jackson setzte sie auf einen transparenten Look.











Heidi Klum (51) beehrte gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) die jährliche amfAR-Gala während der Filmfestspiele in Cannes. Die beiden posierten in einem Pärchenlook in Schwarz gemeinsam für die Fotografen.