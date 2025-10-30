Staraufgebot bei Kai Pflaume: Til Schweiger und Boris Becker treten bei Klein gegen Groß an

Nach monatelanger Auszeit kehrt Til Schweiger ins Fernsehen zurück. Bei "Klein gegen Groß" trifft der Schauspieler auch auf Boris Becker und dessen schwangere Frau Lilian. Beide Stars müssen gegen talentierte Kids antreten.

Til Schweiger (61) kehrt nach einer langen Auszeit ins Fernsehen zurück. Am Samstag, 1. November (20:15 Uhr im Ersten), ist der Schauspieler und Regisseur bei Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" zu sehen. "Mir geht es super! Sehr gut!", versichert Schweiger dem Moderator laut "Bild" auf die Frage nach seinem Befinden.

Seit April 2024 hatte sich Schweiger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vorausgagengen war 2023 erhebliche öffentliche Kritik wegen seines Verhaltens an Filmsets sowie große gesundheitliche Probleme, darunter eine Sepsis.

Bei "Klein gegen Groß" stellt sich Schweiger jetzt einem "Filmstar-Duell". Die 14-jährige Lola aus Wien fordert ihn heraus: Beide müssen erraten, welche Schauspieler-Paare in drei verschiedenen Filmen gemeinsam vor der Kamera standen. Für Schweiger ist es bereits die zweite Teilnahme an der Show. 2023 musste er sich geschlagen geben - damals ging es darum, Kino-Blockbuster schneller anhand ihrer Besetzung zu erkennen.

Becker mit schwangerer Frau im Studio

Auch Boris Becker (57) kehrt zu "Klein gegen Groß" zurück. Der dreifache Wimbledon-Sieger tritt diesmal mit familiärer Unterstützung an: Seine hochschwangere Frau Lilian de Carvalho Monteiro begleitet ihn erstmals in eine Unterhaltungsshow und hilft ihm tatkräftig. Der elfjährige Florian behauptet, alle Wimbledon-Sieger seit 1968 nur am Ergebnis des Finales besser als die Tennis-Legende erkennen zu können.

Für Becker ist es ebenfalls nicht der erste Auftritt bei Kai Pflaume. Bereits 2020 stellte er sich einem Duell - damals sollte er Wimbledon-Sieger und Ergebnisse anhand des Matchball-Sounds erraten. Das Ergebnis: verloren.

Prominente Gäste-Riege

Allgemein versammelt die Show am Samstag ein illustres Aufgebot. Die Komiker Christian Tramitz und Rick Kavanian, bekannt aus den Bully-Herbig-Filmen, müssen Zitate aus ihren eigenen Produktionen zuordnen. Singer-Songwriterin Amy Macdonald stellt sich einem musikalischen Akkord-Duell, Entertainerin Ina Müller muss deutsche Pop-Hits nur anhand der Reihenfolge der Artikel "der", "die" und "das" erkennen.

Auch Radsport-Legende Jan Ullrich, Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, die "Let's Dance"-Profis Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, der Schweizer Hürdensprinter Jason Joseph sowie Schauspieler Jan Josef Liefers sind mit von der Partie und treten in ihren Disziplinen gegen Kinder an. Die Aufzeichnung fand bereits am 19. Oktober in den TV-Studios Berlin-Adlershof statt.