Staraufgebot bei Kai Pflaume: Til Schweiger und Boris Becker treten bei Klein gegen Groß an

Nach monatelanger Auszeit kehrt Til Schweiger ins Fernsehen zurück. Bei "Klein gegen Groß" trifft der Schauspieler auch auf Boris Becker und dessen schwangere Frau Lilian. Beide Stars müssen gegen talentierte Kids antreten.
Til Schweiger (61) kehrt nach einer langen Auszeit ins Fernsehen zurück. Am Samstag, 1. November (20:15 Uhr im Ersten), ist der Schauspieler und Regisseur bei Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" zu sehen. "Mir geht es super! Sehr gut!", versichert Schweiger dem Moderator laut "Bild" auf die Frage nach seinem Befinden.