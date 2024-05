1 Fortnite bekommt an diesem Freitag, 2. Mai, wieder ein Update. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jakub Porzycki

„Fortnite“-Fans können das Videospiel seit diesem Morgen nicht mehr spielen. Grund ist das angekündigte „Star Wars“-Update. Wann soll es weitergehen?











Das Videospiel „Fortnite“ gibt es seit sieben Jahren, seitdem erscheint rund alle drei Monate eine neue Season – und regelmäßig gibt es auch neue Updates. Viele Spieler wissen, was das heißt. Die Server von Epic Games, dem amerikanische Softwareunternehmen und Schöpfer des beliebten virtuellen Universums, werden heruntergefahren – so auch wieder an diesem Freitag, 3. Mai.