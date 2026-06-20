Star Wars-Schöpfer mit Humor: Für diesen Film kehrt George Lucas aus dem Ruhestand zurück

George Lucas (82) kehrt nach Hollywood zurück - für sein erstes großes Projekt seit über einem Jahrzehnt. Überraschend ist dabei das Format: Der "Star Wars"-Schöpfer ist weder bei einem neuen Weltraum-Epos noch bei "Indiana Jones" an Bord, sondern leiht im kommenden Monat einer Figur im Animationsfilm "Minions & Monsters" von Illumination seine Stimme.

Wie aus einer Begegnung eine Rolle wurde Wie es zu der ungewöhnlichen Besetzung kam, schilderte Illumination-Gründer Chris Meledandri im Gespräch mit "Collider". Vor rund zwei Jahren habe er Lucas kennengelernt - und dabei erfahren, wie sehr der Regisseur die Filme des Studios schätzt, allen voran die Reihe "Ich - Einfach unverbesserlich" und "Minions". "Es war ein solcher Nervenkitzel, das zu erfahren und mit dem Team zu teilen", sagte Meledandri.

Als sich beim Entwickeln der Geschichte eine passende Figur ergab, habe er kurzerhand vorgeschlagen, Lucas dafür zu gewinnen. Den Co-Autoren Pierre Coffin und Brian Lynch sowie Mitproduzent Bill Ryan habe er die Idee unterbreitet - mit verblüffendem Ergebnis: "Sie meinten: 'Willst du mich auf den Arm nehmen?' Ich hatte keine Ahnung, aber ich bekam ein extrem schnelles Ja", erinnert sich der Produzent.

Aufgenommen in einem Pariser Tonstudio

Eingesprochen wurden die Dialoge in Frankreich, wo Coffin den Regisseur in einem Pariser Tonstudio traf. Bei diesem einen Gastauftritt soll es nicht bleiben: Lucas habe bereits Interesse an einer weiteren Rolle bekundet. "Er spricht schon mit mir über die Rolle, die er als Nächstes im nächsten 'Minions'-Film übernehmen will", verriet Meledandri.

Lange Pause nach dem Lucasfilm-Verkauf

Seinen Rückzug aus dem großen Hollywood-Geschäft hatte Lucas 2012 verkündet, nachdem er Lucasfilm an Disney verkauft hatte. "Ich gehe in den Ruhestand", sagte er damals der "New York Times". Ganz verschwunden war er seither aber nicht: Sein letztes Kinoprojekt mit direkter Beteiligung war der Animationsfilm "Strange Magic" von 2015, für den er die Geschichte schrieb und als ausführender Produzent fungierte. Im selben Jahr beriet er Disney bei der frühen Entwicklung von "Star Wars: Das Erwachen der Macht". Bei "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" von 2023 war er nicht direkt beteiligt, sondern beriet Regisseur James Mangold.