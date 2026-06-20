Star Wars-Schöpfer mit Humor: Für diesen Film kehrt George Lucas aus dem Ruhestand zurück

George Lucas meldet sich zurück: Der "Star Wars"-Schöpfer leiht im kommenden Monat einer Figur im Animationsspaß "Minions & Monsters" seine Stimme. Es ist sein erstes großes Hollywood-Projekt seit über zehn Jahren - und ein weiterer könnte folgen.
George Lucas (82) kehrt nach Hollywood zurück - für sein erstes großes Projekt seit über einem Jahrzehnt. Überraschend ist dabei das Format: Der "Star Wars"-Schöpfer ist weder bei einem neuen Weltraum-Epos noch bei "Indiana Jones" an Bord, sondern leiht im kommenden Monat einer Figur im Animationsfilm "Minions & Monsters" von Illumination seine Stimme.