„Star-Wars“-Premiere in Stuttgart Chewbacca und Darth Vader zu Gast in der Gloria Passage

Von Julia Schenkenhofer 14. Dezember 2017 - 07:56 Uhr

Zur Premiere des neuen „Star-Wars“-Films „Die letzten Jedi“ in Stuttgart ziehen die Fans alle Verkleidungsregister und posierten mit ihren kostümierten Helden. Wir haben Fotos von der Premiere.





Stuttgart - Schon gut eineinhalb Stunden bevor die neue Episode der „Star-Wars“-Saga um kurz nach Mitternacht startet, ist die Gloria Passage am Mittwochabend von Jedis, Sturmtrupplern und anderen Figuren der Filmreihe bevölkert. Insgesamt 800 Kinobesucher erwarten die Betreiber der Innenstadtkinos allein in dieser Nacht. Einer von ihnen ist Stefan Fischer, Gründer des „Star-Wars“-Fanclubs Reutlingen, der bei solchen Events gerne Gleichgesinnte trifft: „Es ist schön andere Fans zu treffen, viele unserer Mitglieder haben wir bei solchen Premieren kennengelernt. Für mich ist das die neunte „Star-Wars“-Premiere. Den ersten Film habe ich mit vierzehn gesehen. „Star Wars“ ist einfach ein Teil meiner Kindheit.“ (Anm. d. Red.: Fischer spricht von seiner neunten Premiere – obwohl es die achte Episode ist – weil er „Rogue One: A Star Wars Story“ mitzählt). Dass er sich zu solchen Anlässen verkleidet, ist für den Sachbearbeiter bei einem großen Automobilzulieferer Ehrensache. Insgesamt drei Kostüme hat er im Schrank. Für „die letzten Jedi“ hat er sich für das des Jedi-Tempel-Wächters entschieden.

Kostüme als teures Vergnügen

Ganz billig ist diese Kostümier-Leidenschaft allerdings nicht, wie Kinobesucher und „Star-Wars“-Fan Wolfgang Maier aus Bietigheim erzählt: „Mein Sturmtruppler-Kostüm hat 700 Euro gekostet, das ist kein billiger Spaß.“ Weil die Kostüme bei einer langen Kinonacht aber noch einen Nachteil haben, hat sich Maier heute für die legere Version des Elite-Kriegers entschieden: „Heute bin ich als Casual-Truppler unterwegs, mit Helm aber ohne komplette Rüstung. Denn darin ist man nicht sehr beweglich und wenn man während des Films raus muss, kann das sehr hinderlich sein. Bei der letzten Premiere habe ich deswegen sogar eine der wichtigsten Szenen verpasst.“ Und das wünscht sich keiner der Anwesenden heute, schließlich zählt am Ende dann doch allein das Geschehen auf der Kinoleinwand.

Wer auch noch vom „Star-Wars“-Fieber gepackt werden will: Die „Star Warriors“ des Fanclubs Reutlingen sind noch bis Sonntag, 17. Dezember, zu Gast in der Gloria Passage.