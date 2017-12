Star Wars – Die letzten Jedi Neue Szenen aus dem achten Teil veröffentlicht

Von Lukas Jenkner 11. Dezember 2017 - 10:51 Uhr

Am Donnerstag ist es endlich so weit: Der achte Teil von Star Wars kommt in die Kinos – und alle warten auf Luke Skywalker. Jetzt sind neue Szenenfotos veröffentlicht worden.





Stuttgart - Das Warten hat bald ein Ende: Zwei Jahre nach dem Start der dritten Trilogie der Star-Wars-Saga kommt am Donnerstag der zweite Teil „Die letzten Jedi“ weltweit in die Kinos. Nachdem George Lucas 2012 die Rechte an einem der erfolgreichsten Filmuniversen der Geschichte an den Disney-Konzern verkauft hatte, war der Aufschrei in der Fangemeinde laut gewesen, weil allseits eine drastische Kommerzialisierung der Star-Wars-Welt befürchtet worden war. Das mutet auf den zweiten Blick ein wenig seltsam an, weil ja gerade die Star-Wars-Filme mit ihrem ausufernden Merchandising bereits in den 1980er Jahren zu den Meilensteinen des kommerziellen Hollywoodkinos zählten.

Immerhin hat sich der Disney-Konzern bisher der Aufgabe, die Geschichte von Star Wars sinnvoll weiterzuentwickeln, gewachsen gezeigt. Der siebte Teil „Das Erwachen der Macht“ wird zwar von vielen Filmenthusiasten als Aufguss des allerersten Krieg-der-Sterne-Streifens aus dem Jahr 1977 angesehen. Gleichwohl hat die Neuauflage dem Franchise so viel frisches Leben eingehaucht, dass die meisten Fans der Fortsetzung „Die letzten Jedi“ in gespannter Erwartung entgegenfiebern.

Das hat sicher auch damit zu tun, dass der achte Teil endlich mehr über das Schicksal Luke Skywalkers preisgeben wird. Dieser war ja erst in der Schlusssequenz von „Das Erwachen der Macht“ erschienen. Seither wird gerätselt, welche Rolle er im achten Teil spielen wird. Ob die neuesten Filmszenen, die jetzt freigegeben worden sind, mehr Aufschluss geben?

„Star Wars: Die letzten Jedi“ startet weltweit am 14. und 15. Dezember.