Star Wars: Ahsoka: Game of Thrones-Star folgt auf Ray Stevenson

1 "Game of Thrones"-Star Rory McCann (r.) ersetzt den verstorbenen Ray Stevenson in der "Star Wars"-Serie "Ahsoka". Foto: ddp/MediaPunch / SOPA Images / ddp images

Die "Star Wars"-Serie "Ahsoka" hat einen würdigen Nachfolger für den verstorbenen Ray Stevenson gefunden. "Game of Thrones"-Star Rory McCann wird die Rolle des Ex-Jedi Baylan Skoll übernehmen.











"Ahsoka" hat einen Ersatz für den verstorbenen Ray Stevenson (1964-2023) gefunden. Rory McCann (55) wird in der zweiten Staffel der "Star Wars"-Serie die Rolle des Ex-Jedi Baylan Skoll übernehmen. Das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bestätigte entsprechende Gerüchte. Ray Stevenson war am 21. Mai 2023 überraschend bei Dreharbeiten in Italien gestorben. Er wurde nur 58 Jahre alt. Den Start von "Ahsoka" durfte er nicht mehr miterleben, die Serie feierte im August 2023 bei Disney+ ihre Premiere.