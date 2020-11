1 Patrick Swayze als Johnny Castle mit seinem "Baby", gespielt von Jennifer Grey. Foto: Concorde Home Entertainment

Nicht nur mit Freude wurde die Nachricht aufgenommen, dass es eine Fortsetzung zu "Dirty Dancing" geben wird. Wie würde man darin mit dem Tod von Patrick Swayze umgehen? Jennifer Grey lieferte nun die Antwort.

1987 schmolzen die Herzen der Zuschauer reihenweise dahin, als sich Patrick Swayze (1952-2009) alias Johnny Castle und Jennifer Grey (60) alias Frances "Baby" Houseman in "Dirty Dancing" zum Paar tanzten. Seit Mitte dieses Jahres ist bekannt, dass es zu dem US-Film eine Fortsetzung geben wird. Wie aber würde das Sequel mit der traurigen Tatsache umgehen, dass mit Swayze der männliche Hauptdarsteller 2009 im Alter von nur 57 an Krebs verstarb? Diese Frage hat nun Grey der US-Seite "People" beantwortet.

"Was ich verraten kann, ist, dass niemand ersetzt wird, der von uns gegangen ist - man sollte niemals versuchen, etwas zu wiederholen, das derartig magisch gewesen ist", so Grey, die das "Dirty Dancing"-Sequel co-produzieren und darin auch in ihrer Rolle als "Baby" zurückkehren wird. "Man muss sich etwas anderes überlegen." Der Part des Johnny Castle werde folglich nicht mit einem anderen Schauspieler besetzt, der hinsichtlich des Alters passen würde - Swayze wäre inzwischen Ende 60.

Mit einem Budget von lediglich fünf Millionen US-Dollar machte "Dirty Dancing" von Filmemacher Emile Ardolino (1943-1993) an den weltweiten Kinokassen satte 218 Millionen US-Dollar und reifte schnell zum Klassiker. Das Sequel, für das noch kein Kinotermin bekannt ist, wird vom "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich"-Regisseur Jonathan Levine (44) realisiert.