Star verkündet Tourdaten: Wincent Weiss spielt wieder in Ludwigsburg
Wincent Weiss hat schon 2024 das Publikum im Schlosshof begeistert. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der beliebte Popmusiker wird im kommenden Jahr im Schlosshof in Ludwigsburg auftreten. Das hat der Sänger über die Sozialen Medien verkündet.

Wincent Weiss hat sich bei seinem letzten Gig in Ludwigsburg im vergangenen Jahr die Seele aus dem Leib gespielt und das Publikum im Schlosshof damit komplett begeistert – obwohl er kurz zuvor gekränkelt hatte. Nun dürfen sich alle Fans des Deutschpop-Sängers auf eine Neuauflage freuen. Der Sänger hat jetzt über die sozialen Medien die Daten für seine Sommertour im kommenden Jahr bekannt gegeben. Daraus geht hervor, dass er auch in Ludwigsburg ein Konzert spielen wird.

 

Der Gig ist auf Donnerstag, 30. Juli, terminiert und wird abermals im Rahmen der KSK Musik Open im Schlosshof über die Bühne gehen. „Freitag startet der offizielle Vorverkauf für die Sommertour 2026. Ich freue mich auf einen weiteren unvergesslichen Sommer mit euch“, schreibt Weiss auf Instagram.

Drei Tage Rock und Pop aus Deutschland

Diese Zeit Ende Juli bei den KSK Music Open dürfte damit ein Fest für alle sein, die deutschsprachigen Pop und Rock lieben. Denn an den beiden Abenden davor, am 28. und 29. Juli, werden AnnenMayKantereit für ein Doppelkonzert nach Ludwigsburg kommen.

 