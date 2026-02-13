Sie kam, sah... und türmte. Doch innerhalb kurzer Zeit und etwas Beruhigung im Hotel hat es Sharon Stone (67) nun doch noch in die Loge ihres Gastgebers Karl "Schaumrollenkönig" Guschlbauer (63) beim Wiener Opernball geschafft, wie österreichische Medien berichten. Zuvor war vermeldet worden, dass Stone direkt zu Beginn des feierlichen Anlasses eine Panikattacke erlitten hatte und deswegen per Hintertür zurück in ihr Hotel geflüchtet sei.

Grund für das Unbehagen des Stars sei wohl das rege Gedränge in der Staatsoper und die zahlreichen Menschen, die ein Bild mit der Schauspielerin erhaschen wollten, gewesen. Gegenüber "oe24" drückte es Guschlbauer etwas diplomatischer aus und attestierte: "Wahre Schönheit berührt das Herz. Wenn ein Gast wie Sharon Stone vor lauter Überwältigung Freudentränen vergießt, zeigt das nur, wie magisch dieser Abend ist." Ihm zufolge sei es daher "völlig verständlich, dass man sich nach solchen Emotionen kurz ins Hotel zurückzieht, um sich frisch zu machen und dann in vollem Glanz zurückzukehren."

Bei Fran Drescher sprang sofort der Funke über

Im Gegensatz zu Sharon Stone sprang bei einem anderen US-Star sofort der Opernball-Funke über: Fran Drescher (68), Stargast von Richard Lugners (1932-2024) Tochter Jacqueline (32), sorgte mit ihrem eleganten Outfit für Aufsehen und nahm in deren Ehrenloge Platz. "Ich freue mich sehr, hier zu sein", erklärte sie zuvor freudestrahlend. "Ich liebe diese Stadt so sehr", beteuerte die "Die Nanny"-Schauspielerin zudem und betonte, dass sie dankbar für die Einladung sei.

Mit der Einladung von Fran Drescher führt Jacqueline Lugner eine Tradition ihres Vaters fort. Der Bauunternehmer Richard Lugner war viele Jahre mit internationalen Stars zum Opernball erschienen - darunter mit Pamela Anderson, Joan Collins, Sophia Loren und Claudia Cardinale.