Sharon Stone musste kurzzeitig vom Wiener Opernball zurück ins Hotel. Ihr Gastgeber Karl "Schaumrollenkönig" Guschlbauer fand für das Drama versöhnliche Worte.
Sie kam, sah... und türmte. Doch innerhalb kurzer Zeit und etwas Beruhigung im Hotel hat es Sharon Stone (67) nun doch noch in die Loge ihres Gastgebers Karl "Schaumrollenkönig" Guschlbauer (63) beim Wiener Opernball geschafft, wie österreichische Medien berichten. Zuvor war vermeldet worden, dass Stone direkt zu Beginn des feierlichen Anlasses eine Panikattacke erlitten hatte und deswegen per Hintertür zurück in ihr Hotel geflüchtet sei.