Star-Style: Eva Longoria bringt Glitzer und Glamour nach Monaco

Eva Longoria hat bei der "Global Gift Gala" in Monaco in einem Glamour-Look geglänzt. In einem funkelnden Kleid mit tiefem Ausschnitt zog der "Desperate Housewives"-Star alle Blicke auf sich.

Eva Longoria (50) hat bei der "Global Gift Gala" in einem glamourösen Outfit begeistert. Die Schauspielerin präsentierte sich in Monaco in einem tief ausgeschnittenen Kleid mit Perlenstickerei und Steinchen, die florale Applikationen bildeten. Dazu kombinierte sie goldene Heels und eine Statement-Kette, die sie auf ein Armband und einen Ring abstimmte. Ihre Haare trug sie offen und in sanften Wellen. Das Make-up stimmte sie auf das helle Braun ihrer Robe ab.

Eva Longoria trifft Monaco-Royals Auf dem roten Teppich posierte der "Desperate Housewives"-Star auch mit Alexandre Grimaldi-Coste, mit dem sie sich sichtlich gut verstand. Fotos zeigen Longoria und den Sohn von Fürst Albert II. von Monaco und Nicole Coste, wie sie miteinander lachen. Und auch mit Prinzessin Stéphanie von Monaco, ihrer jüngsten Tochter Camille Gottlieb sowie Louis Ducruet und dessen Ehefrau Marie Chevallier stand Longoria für Fotos bereit.

Stéphanie von Monaco wählte für den Anlass ein dunkles, asymmetrisches Kleid und spitz zulaufende Pumps. Dazu trug sie eine schmale Brille und Hängeohrringe. Ihre Tochter legte in einem dunkelvioletten Dress mit Glitzer einen eleganten Auftritt hin. Louis Ducruet entschied sich für einen dunkelblauen Smoking, seine Frau erschien in einer schulterfreien Robe in Weiß.

Langjähriger Einsatz für den guten Zweck

Eva Longoria engagiert sich seit vielen Jahren als ehrenamtliche Vorsitzende der "Global Gift Foundation", die die Galas ausrichtet. Die Organisation unterstützt Kinder, Frauen und Familien in Not und arbeitet mit der "Eva Longoria Foundation" zusammen. Diese setzt sich für Frauen und Kinder lateinamerikanischer Herkunft ein, die unter sozialer Ungleichheit leiden.

Erstmals machte die "Global Gift Gala" nun Station in Monaco. Zuvor fanden in diesem Jahr bereits Ausgaben der Wohltätigkeitsveranstaltung in Marbella, Genf sowie im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes statt. Für den November sind weitere Galas in London, Paris und Abu Dhabi geplant, im Dezember folgt eine Veranstaltung in Tokio.