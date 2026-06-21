Star-Schauspielerin in Stuttgart: „Sie hat das Schöne geliebt“ – Angela Winkler über ihre Bachmann-Hommage

Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann: Die Schauspiel-Legende Angela Winkler feiert die österreichische Dichterin im Theater der Altstadt mit einer lyrisch-musikalischen Hommage.
Glockenhelle Stimme, mädchenhaftes Lachen – wer mit Angela Winkler am Telefon spricht, glaubt nicht, dass sie 82 Jahre alt ist. Ihr Ruhm begann in den 70er- Jahren mit den Literaturverfilmungen „Die Verlorene Ehre der Katharina Blum“ und der Oscar-prämierten „Blechtrommel“, beide unter der Regie von Volker Schlöndorff. Und bis heute als poetische Wegzehrung immer im Gepäck: die 1973 verstorbene Lyrikerin und Romanautorin Ingeborg Bachmann.