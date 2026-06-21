Star-Schauspielerin in Stuttgart: „Sie hat das Schöne geliebt“ – Angela Winkler über ihre Bachmann-Hommage

Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann: Die Schauspiel-Legende Angela Winkler feiert die österreichische Dichterin im Theater der Altstadt mit einer lyrisch-musikalischen Hommage.

Glockenhelle Stimme, mädchenhaftes Lachen – wer mit Angela Winkler am Telefon spricht, glaubt nicht, dass sie 82 Jahre alt ist. Ihr Ruhm begann in den 70er- Jahren mit den Literaturverfilmungen „Die Verlorene Ehre der Katharina Blum“ und der Oscar-prämierten „Blechtrommel“, beide unter der Regie von Volker Schlöndorff. Und bis heute als poetische Wegzehrung immer im Gepäck: die 1973 verstorbene Lyrikerin und Romanautorin Ingeborg Bachmann.

Frau Winkler, Sie kommen nach Stuttgart . . .

. . . ach, Stuttgart! Meinen Eltern in Erlangen hatte ich abgekämpft, dass ich keine medizinisch-technische Assistentin und Gattin eines Arztes werden möchte, sondern Schauspielerin. Mit meinem Teddybär bin ich nach Stuttgart abgehauen und in die Schauspielschule gegangen. Meine Eltern wollten, dass ich wenigstens „ordentlich unterkomme“. So wohnte ich in einem Nonnenheim, das um 22 Uhr die Pforte schloss. Weil ich abends ins Theater ging, kam ich immer zu spät und musste für jede halbe Stunde 50 Pfennig in die Hand der Nonne geben.

Warum sind Sie nach drei Monaten von der Schauspielschule geflogen?

Noch so eine skurrile Geschichte: Wir hatten eine Lehrerin, die hat Klavier gespielt, und wir konnten uns dazu bewegen, und meine Fantasie kam, und ich bewegte mich und war glücklich . . . Dann hat sie aufgehört zu spielen, und wir mussten stehen bleiben. Wie auf Kommando. Das habe ich nicht gemacht, ich habe weitergetanzt. Es hieß: „Ich habe keine Disziplin.“ Deshalb musste ich wieder gehen.

Sie waren eine verträumte junge Frau?

Ich war ein bisschen wie Ingeborg Bachmann. In einem ihrer biografischen Texte heißt es: „Ich weiß nur, dass ich gern am Bahndamm lag und meine Gedanken auf Reisen schickte, in fremde Länder und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem Himmel den Erdkreis schließt. Immer waren es Meere, Sand und Schiffe, von denen ich träumte, aber dann kam der Krieg und schob vor die traumverhangene, fantastische Welt die wirkliche, in der man nicht zu träumen, sondern sich zu entscheiden hat.“ – Ist das nicht schön?

Trifft auch der Schluss auf Sie zu, die „wirkliche Welt“, in der man sich zu „entscheiden“ hat?

Ja. Ich mache nur noch Projekte, Stücke, Filme, hinter denen ich stehe und die mir eine Haltung abverlangen, eine politische. Alles andere interessiert mich nicht mehr.

Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) Foto: imago/Michel Neumeister

Woher stammt der zuvor zitierte Text?

Er liegt in meiner „Bachmann-Akte“, die ich seit Jahrzehnten habe, voll mit Gedichten und Geschichten von ihr. Meine erste Bachmann-Lesung fand vor mehr als vierzig Jahren statt, im Mailänder Piccolo-Theater, als ich unter Klaus-Michael Grüber die Antigone spielte. Das italienische Publikum war begeistert von der österreichischen Dichterin. Und jedem meiner vier Kinder habe ich zum 30. Geburtstag die Bachmann-Erzählung „Das dreißigste Jahr“ geschenkt.

Das ist aber kein Text, der Lust aufs Älterwerden macht. Es geht darin um Kränkungen, die wir uns einander zeitlebens zufügen, also – eine berühmte Textpassage – um „die „ungeheuerliche Kränkung, die das Leben ist“. Das ist schon hart.

Ingeborg Bachmann ist eben nicht nur eine Träumerin und eine ekstatisch Liebende. Ihre Persönlichkeit hat auch andere, dunkle Aspekte – bis in den tragischen Tod hinein, als sie voll mit Psychopharmaka und Alkohol in ihrer Wohnung in Rom verbrannte.

Teilen Sie auch die Schwermut mit Ingeborg Bachmann?

Nee. Es ist nichts Selbstzerstörerisches an mir, als Mutter hätte ich gar nicht schlapp machen dürfen. Ich bin nicht Ingeborg Bachmann. Ich lebe wahnsinnig gerne, bin lebenshungrig und neugierig und erfreue mich an jeder Blume. Trotz allem hat ja auch Bachmann das Schöne geliebt, in wunderbaren Gedichten, so stark, klar und optimistisch! Kennen Sie „An die Sonne?“

Ich kann mich jetzt nicht erinnern.

Dann kommen Sie ins Theater der Altstadt! Da hören Sie viel Bachmann von mir. Mein Begleiter am Klavier, Uli Kieckbusch, hat eigens für den Abend auch einige Gedichte vertont, Lieder, die ich singen und uraufführen werde. Eigentlich wollte ich sowieso Sängerin werden.

Im Herbst kommen zwei neue Filme mit Ihnen ins Kino . . .

. . . oh ja, ich habe mit Volker Schlöndorff „Die Heimsuchung“ und mit Doris Dörrie „Frau Winkler verlässt das Haus“ gedreht. Bei Doris spiele ich die Titelrolle, eine Schauspielerin, die mit einem Pflegeroboter lebt, weil ihre Tochter, ebenfalls Schauspielerin, keine Zeit für sie hat. Frau Winkler baut eine Beziehung zum Roboter auf, sie tanzen gemeinsam und gehen zum Sterben in die Berge. Das Drehbuch hat Tiefe, Humor, Melancholie, mit viel sehnsüchtigem Tschechow-Text drin.

Hat „Frau Winkler verlässt das Haus“ – der Titel legt es nahe – auch etwas Autobiografisches?

Höchstens, weil auch ich eine alte Frau bin und eine Schauspieler-Tochter habe: Nele, die das Down-Syndrom hat und im inklusiven Berliner Ramba-Zamba-Theater spielt. Aber sonst ist alles reine Fiktion. Ich brauche keinen Roboter und lebe seit fünfzig Jahren mit meinem Mann zusammen. Er spielt übrigens in der „Heimsuchung“ mit . . .

. . . der Jenny-Erpenbeck-Verfilmung von Volker Schlöndorff, die jetzt in Cannes lief . . .

. . . eine Familiengeschichte, die eng mit der deutschen Geschichte verwoben ist. Und nicht nur mein Mann, meine ganze Familie ist darin zu sehen: Nele, meine drei Söhne, Schwiegertöchter und Enkel. Insgesamt spielen 14 Menschen aus der Winkler-Familie mit, die Hälfte davon sowieso professionelle Schauspieler, die andere Hälfte mit enormer Schauspiel- und Kunsterfahrung. Ich bin umzingelt von begabten Winklers.

Star im Theater und im Film: Angela Winkler

Schauspielerin

Geboren 1944 in der Uckermark, wurde Angela Winkler in den 1970ern zum Gesicht des Neuen Deutschen Films. Im Theater indes brillierte sie als Protagonistin unter der Regie von Zadek, Stein und Grüber. Zuletzt spielte sie mit Joachim Meyerhoff „Eurotrash“ an der Berliner Schaubühne. Sie lebt in Berlin, ohne Handy, ohne Internet, um Ruhe zum Lesen und Schreiben zu haben.

Musiker

Bei ihrer Bachmann-Hommage wird sie von Uli Kieckbusch begleitet. Der 1954 in Bruchsal geborene Pianist und Komponist hat unter anderem Texte von Else Lasker-Schüler vertont.

Termine

Die Hommage an die Dichterin Ingeborg Bachmann „Ihr Worte, auf, mir nach!“ wird am 24. Juni, 19.30 Uhr, im Stuttgarter Theater der Altstadt uraufgeführt.