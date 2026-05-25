Hubert Fella muss sich mindestens einer Operation unterziehen. Bei dem Star wurde eine Thrombose im Kopf als Ursache für seine Schwindelanfälle festgestellt.
Hubert Fella (58) steht ein wichtiger Eingriff bevor. Der Reality-Star, der aufgrund von Schwindelanfällen seit einigen Tagen im Krankenhaus liegt, leidet eigenen Angaben nach unter einer Thrombose im Kopf, die für seine gesundheitlichen Probleme verantwortlich ist und nun unbedingt entfernt werden muss. Das verriet der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat der "Bild"-Zeitung.