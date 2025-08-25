Star litt an Krebs: Spanische Schauspielerin Verónica Echegui stirbt mit nur 42 Jahren

Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Sie erlag am Sonntag in einem Madrider Krankenhaus ihrer Krebserkrankung, wie spanische Medien berichten.
