Star hat Trennung bekanntgegeben: Joey Heindle und Ramona Elsener: Der geplatzte Traum vom Familienglück

Der Sänger Joey Heindle (31) und seine Partnerin Ramona Elsener (32) sind kein Paar mehr. Das bestätigt der ehemalige "DSDS"-Kandidat und Ex-Dschungelkönig in einem neuen Interview. Er wollte mit der Eiskunstläuferin aus der Schweiz eigentlich vor wenigen Jahren noch eine Familie gründen. Später mussten die beiden aber feststellen, dass sie zu gegensätzlich sind.

Joey Heindle und Ramona Elsener haben sich auseinandergelebt

"Wir haben uns auseinandergelebt und zu spät gemerkt, dass wir doch sehr unterschiedliche Menschen sind", erzählt Heindle der "Bild"-Zeitung. "Es hat einfach nicht mehr gepasst zwischen uns." Sie habe sich "ein strukturiertes Leben gewünscht", das der Sänger seiner Partnerin "leider nicht bieten" konnte. Denn der 31-Jährige sei wegen seines Berufes viel unterwegs gewesen.

In schwierigen Zeiten sei Elsener an seiner Seite gewesen, wofür er ihr immer noch dankbar sei. Die beiden hätten als Paar "dennoch eine wunderschöne Zeit" gehabt. Über das Liebes-Aus sei der Sänger, der laut des Berichts bereits 2024 aus der gemeinsamen Wohnung nach rund fünf Jahren Beziehung ausgezogen sein soll, sehr traurig. Beide sollen demnach derzeit nicht vergeben sein.

Es war eine sehr besondere Beziehung für Joey Heindle

Heindle und Elsener waren 2019 zusammengekommen. Auf die Frage, was die Beziehung der beiden so besonders mache, erklärte er 2020 im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Alles eigentlich. Wir sind einfach so happy, dass wir uns kennengelernt haben. Ich schätze sie, sie schätzt mich. Wir wohnen ja zusammen in der Schweiz. [...] Es ist einfach eine tolle Sache und sie ist für mich etwas ganz, ganz, ganz besonderes. Die besonderste Person in meinem Leben. Dafür bin ich einfach dankbar."

Damals konnte Heindle sich vorstellen, eine eigene kleine Familie mit ihr zu gründen. Wegen der Covid-19-Pandemie wollten die beiden aber noch abwarten. "Klar, Familie gründen und heiraten ist auf jeden Fall in Planung, aber jetzt noch nicht", sagte der Sänger. "Nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir alle Corona überstehen. Ich glaube, da sollte man abwarten, bis alles vorbei ist und man 100 Prozent safe ist."