Vor rund fünf Jahren endete Britney Spears' Vormundschaft. Im positiven Sinne zur Ruhe gekommen ist ihr Leben seither aber nicht, wie ein Blick zurück zeigt.
Am 12. November 2021 endete sie, die rund 13 Jahre währende Vormundschaft über Britney Spears (44) durch ihren Vater Jamie Spears. Die lautstarken "Free Britney"-Forderungen waren am Ziel angekommen, der Star bekam endlich die Kontrolle über sein Leben zurück. Aber hatte sie die Sängerin auch wirklich? In den vergangenen Jahren sorgte Spears zwar für zahlreiche Schlagzeilen, wirklich positiv waren diese jedoch selten. Das bislang jüngste Kapitel, das womöglich aber als verspäteter Wendepunkt angesehen werden kann: Die 44-Jährige hat beschlossen, sich freiwillig in eine Entzugsklinik zu begeben, wie "People" berichtet.