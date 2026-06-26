Patrick Dempsey hat offen über die Krebserkrankung seiner verstorbenen Mutter gesprochen. In einem Interview erklärte der "Grey's Anatomy"-Star, wie ihn das Leiden seiner Mutter dazu brachte, ein eigenes Krebszentrum für betroffene Familien aufzubauen.
Patrick Dempsey (60) hat offen über die Krebserkrankung seiner verstorbenen Mutter Amanda gesprochen - und darüber, wie ihn deren Leiden dazu bewegte, ein eigenes Krebszentrum aufzubauen. In einem Interview mit "Good Morning America" schilderte der "Grey's Anatomy"-Star, wie schwer es für ihn war, seine Mutter über Jahre gegen die Krankheit kämpfen zu sehen.