Patrick Dempsey hat offen über die Krebserkrankung seiner verstorbenen Mutter gesprochen. In einem Interview erklärte der "Grey's Anatomy"-Star, wie ihn das Leiden seiner Mutter dazu brachte, ein eigenes Krebszentrum für betroffene Familien aufzubauen.

Patrick Dempsey (60) hat offen über die Krebserkrankung seiner verstorbenen Mutter Amanda gesprochen - und darüber, wie ihn deren Leiden dazu bewegte, ein eigenes Krebszentrum aufzubauen. In einem Interview mit "Good Morning America" schilderte der "Grey's Anatomy"-Star, wie schwer es für ihn war, seine Mutter über Jahre gegen die Krankheit kämpfen zu sehen.

"Man fühlt sich wirklich hilflos. Das war eines der letzten Bilder, die ich mit meiner Mutter hatte", sagte der Schauspieler, während im Hintergrund ein Foto zu sehen war, das ihn mit seiner Mutter zeigt.

Zwölf Rückfälle über Jahre hinweg

"Sie hatte zwölf Rückfälle. Es war brutal", so Dempsey weiter. "Es war sehr hart. Etwa alle zwei Jahre kam er zurück." Trotzdem habe sich seine Mutter immer wieder gefragt: "Warum habe ich überlebt und so viele Menschen, mit denen ich die Behandlung durchgemacht habe, nicht?"

Bis zu ihrem Tod 2014 habe sie sich trotz der eigenen Erkrankung weiter ehrenamtlich engagiert, berichtete ihr Sohn.

Wie das Dempsey Center entstand

Genau diese Haltung habe ihn schließlich zur Gründung des Dempsey Centers inspiriert - einer gemeinnützigen Organisation, die Krebspatienten und ihren Familien kostenlose, ganzheitliche Unterstützung bietet. "Man möchte etwas Positives tun und einen positiven Einfluss haben. Und man kann im eigenen Umfeld anfangen", erklärte der 60-Jährige. Man müsse nicht gleich die ganze Welt verändern: "Wenn man sich einfach um sein eigenes Umfeld kümmert, kann man einen großen Unterschied machen."

Besonders wichtig sei ihm, Betroffene auch nach der Behandlung nicht allein zu lassen. "Man durchläuft die Behandlung und ist dann ganz allein - und genau dann muss die Heilung beginnen, dann braucht man die emotionale und mentale Unterstützung", sagte Dempsey. Daraus sei die Idee entstanden: "Was können wir tun, um anderen Familien diesen Weg zu erleichtern?"

Wie der Verlust ihn als Vater prägte

Bereits 2023 hatte Dempsey im Podcast "Ten Percent Happier with Dan Harris" über die Belastung durch die Erkrankung seiner Mutter gesprochen. Damals sagte er, sie habe "viel länger überlebt als erwartet".

Der Verlust habe ihn nach eigenen Worten auch zu einem besseren Ehemann für seine Frau Jillian und Vater seiner drei Kinder gemacht. "Man stellt seine Familie und seine Kinder wirklich in den Vordergrund", so der Schauspieler. "Die Familie als Einheit ist sehr wichtig, und das lässt mich das umso mehr schätzen."