Star-Event in Berlin: Mats Hummels kommt mit Freundin zur Men of the Year-Gala

Mats Hummels kam mit Nicola Cavanis zur Verleihung des GQ-Awards. Foto: Fabian Sommer/dpa

Viele Promis treffen sich bei der «Men of the Year»-Gala der deutschen «GQ» in Berlin. Wer neben Ex-Nationalspieler Mats Hummels und «The White Lotus»-Star Jason Isaacs noch dabei war.











Berlin - Stars wie der Schauspieler Jason Isaacs ("The White Lotus") und der frühere Fußball-Nationalspieler Mats Hummels haben sich bei der "Men of the Year"-Gala in Berlin getroffen. Das in München erscheinende Männer-Stil-Magazin "GQ" wollte in der Hauptstadt in mehreren Kategorien Persönlichkeiten bei einem Gala-Dinner ehren. Hummels ließ sich auf dem Roten Teppich mit seiner Freundin, dem Model Nicola Cavanis, fotografieren.