Star des Neo Soul: Berichte: US-Sängerin Angie Stone bei Unfall gestorben

Die Sängerin Angie Stone kam Berichten zufolge bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Einst wurde sie als «neue Königin des Soul» gefeiert. Ihren letzten Auftritt hatte sie bei einer Karnevalsveranstaltung. Bei der anschließenden Weiterfahrt kam es Berichten zufolge zu einem Unglück.











Montgomery - Die US-Soulsängerin Angie Stone ist im Alter von 63 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Agentin von Stone. Das Unglück passierte, als Stone ("Wish I Didn't Miss You") nach einem Auftritt im südlichen US-Bundesstaat Alabama in der Nacht zum Samstag zu einem Basketballturnier in der Stadt Baltimore fuhr, wie der Lokalsender WSFA berichtete.