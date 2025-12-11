Mit "Wake Up Dead Man" ist Josh O'Connor nun in seinem bisher größten Filmprojekt zu sehen. In vielen anderen Streifen glänzt der Shootingstar gerade ebenfalls. Das soll auch den Bond-Machern schon aufgefallen sein.
Wenn Josh O'Connor (35) seinen Zuschauern von der Leinwand entgegenlächelt, scheint er immer noch Prinz Charles zu sein. Die Rolle in der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" machte den britischen Schauspieler bekannt. Und momentan hat der 35-Jährige eine Menge Gründe zu lächeln. In vier großen Filmen ist er als Hauptdarsteller zu sehen. "Dies ist der Herbst von Josh O'Connor", verkündete die "Vogue" kürzlich.