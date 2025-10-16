Mit "Mord ist ihr Hobby" wurde Angela Lansbury weltberühmt. Dabei ergatterte sie schon in den 1940er Jahren ihre erste Oscarnominierung - und das mit ihrem Filmdebüt. Heute wäre die Schauspielerin 100 Jahre alt geworden.

Eine Schauspielerin, die unvergessen bleibt: Dame Angela Lansbury (1925-2022), die als Star der Krimiserie "Mord ist ihr Hobby" international berühmt wurde, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Sie starb am 11. Oktober 2022, fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag. Ihre Karriere erstreckte sich über stolze acht Jahrzehnte.

Erste Rolle, erste Oscarnominierung Für Aufsehen sorgte die Schauspielerin aus London, lange bevor ihr "Mord ist ihr Hobby" zu Weltruhm verhalf. In New York besuchte Lansbury zunächst die "Feagin School of Dramatic Art". Entdeckt wurde sie aber angeblich auf einer Party: 1942 soll ein Hollywood-Manager auf einer Feier auf sie aufmerksam geworden sein. Er gab ihr 1944 ihre erste Rolle als Dienstmädchen in dem Film "Das Haus der Lady Alquist", der auf dem Theaterstück "Gaslight" basiert. Diese Darstellung brachte ihr bereits eine Oscarnominierung als beste Nebendarstellerin ein.

Trotz des frühen Erfolgs entsprach Lansbury offenbar nicht dem damaligen Hollywood-Ideal einer "glamourösen Schauspielerin", wie "The Telegraph" schrieb. Sie wurde oft für Rollen gecastet, die älter waren als sie selbst. Dennoch ging sie zwei weitere Male ins Rennen um den Goldjungen: Die Britin erhielt Oscarnominierungen für ihre Rollen als Sibyl in "Das Bildnis des Dorian Gray" (1945) und als Mrs. Iselin in "The Manchurian Candidate" (deutscher Titel: "Botschafter der Angst", 1962). 2013 wurde die Schauspielerin schließlich mit dem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk geehrt.

Auch auf der Bühne war Lansbury sehr erfolgreich. Nach ihrem Wechsel an den Broadway in den 1960er Jahren gewann sie mehrere Tony Awards, darunter einen für ihre Rolle als Nellie Lovett in Stephen Sondheims Musical "Sweeney Todd" aus dem Jahr 1979. Außerdem spielte sie 1971 in dem Disney-Hit "Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett" mit und war später in weiteren Kinderfilmen zu sehen, unter anderem in "Mary Poppins' Rückkehr" (2018). Ihre letzte Filmrolle hatte sie in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022), in dem sie sich selbst spielte.

Als Jessica Fletcher wurde sie zum Weltstar

Weltweit bekannt machten Lansbury aber nicht der Broadway oder ihre Filme, sondern das Fernsehen. Ihre Darstellung der Krimiautorin und Hobbyermittlerin Jessica Fletcher in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" brachte ihr unzählbare Fans ein. Laut US-Medienberichten schalteten in der Spitze jede Woche 30 Millionen Menschen ein, um die Sendung zu sehen. Lansbury übernahm ihre Kultrolle 1984 und blieb ihr zwölf Jahre lang treu. Die Serie machte sie damals angeblich zu einer der reichsten Frauen der USA.

"Ich habe mich für jede Theaterrolle viel mehr ins Zeug legen müssen als für die Rolle der Jessica", sagte Lansbury 1985 in einem Interview mit Barbara Walters. "Jessica ist mir viel näher. Sie ist eine unkomplizierte Frau. Ich kann mich einfach mit ihr identifizieren", fügte sie hinzu.

Von der Dame zum Guinness World Record

Neben Geld, Ruhm und zahlreichen Preisen - darunter sechs Golden Globes und fünf Tony Awards - durfte sich die Schauspielerin 2014 noch über eine besondere Würdigung freuen. Queen Elizabeth II. (1926-2022) ernannte sie für "ihre Verdienste um wohltätige Zwecke" zur Dame (DBE).

Lansburys bekannteste Figur Jessica Fletcher hat darüber hinaus ihre eigene Auszeichnung erhalten: einen Guinness World Record. Sie ist die Figur mit den meisten Ermittlungen als Amateurdetektivin in einer Fernsehserie.

Angela Lansbury rettete ihre Tochter vor Charles Manson

Auch in Angela Lansburys Privatleben war einiges los. Sie war zweimal verheiratet: kurzzeitig mit ihrem Kollegen Richard Cromwell (1910-1960), als sie 19 Jahre alt war, und später mit dem britischen Schauspieler und Produzenten Peter Shaw (1918-2003). Sie blieben nach der Hochzeit 1949 bis zu seinem Tod im Jahr 2003 mehr als 50 Jahre lang zusammen. Das Paar bekam zwei Kinder, Anthony Peter (geboren 1952) und Deirdre Ann (geboren 1953). Shaw brachte zudem einen Sohn aus seiner ersten Ehe mit in die Beziehung.

Die Schauspielerin zog in den 1960er Jahren mit ihrer Familie aus den USA nach Irland, nachdem ihre Tochter Deirdre offenbar in eine Gruppe geraten war, die zum Dunstkreis von Charles Manson (1934-2017) gehörte. Der "Daily Mail" erklärte Lansbury einst: "Ich sagte zu [meinem Mann] Peter: 'Wir müssen wegziehen'. Also packten wir unsere Sachen und zogen mit der Familie in ein Haus, das ich in der Grafschaft Cork gefunden hatte. Irland zog mich an, weil es der Geburtsort meiner Mutter war und weil es ein Ort war, an dem meine Kinder keinen schlechten Einflüssen mehr ausgesetzt sein würden."