Mit "Mord ist ihr Hobby" wurde Angela Lansbury weltberühmt. Dabei ergatterte sie schon in den 1940er Jahren ihre erste Oscarnominierung - und das mit ihrem Filmdebüt. Heute wäre die Schauspielerin 100 Jahre alt geworden.
Eine Schauspielerin, die unvergessen bleibt: Dame Angela Lansbury (1925-2022), die als Star der Krimiserie "Mord ist ihr Hobby" international berühmt wurde, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Sie starb am 11. Oktober 2022, fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag. Ihre Karriere erstreckte sich über stolze acht Jahrzehnte.