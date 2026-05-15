Die National-Geographic-Doku-Serie "Stanley Tucci in Italien" meldet sich zurück. Der Star aus "Der Teufel trägt Prada" mit italienischen Wurzeln untersucht darin unter anderem die Ursprünge des Tiramisu.

Von der Glamour-Modewelt zu den Gaumenfreuden: Stanley Tucci (65) begeistert gerade als heimlicher Strippenzieher in der Modewelt erneut das Kinopublikum: In seiner Rolle als Nigel sorgt er in "Der Teufel trägt Prada 2" zusammen mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder für emotionale Momente, zynische Kommentare und aufsehenerregende Outfits. Gleichzeitig teilt der Filmstar nun mit der neuen Staffel seiner National-Geographic-Doku-Serie "Stanley Tucci in Italien" eine persönliche kulinarische Reise mit den Zuschauern.

Von Hollywood bis zur Küche Italiens Tucci, der seine Karriere schon in den 1980er Jahren startete, ist sehr viel mehr als nur der prominente Sidekick von Meryl Streep. In seiner Laufbahn spielte er schon eine große Bandbreite an Rollen. Für seine Darstellung in "In meinem Himmel" war er für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. In "Captain America: The First Avenger" war er genauso dabei wie in der "Die Tribute von Panem"-Reihe oder den "Transformers"-Filmen, "Spotlight" und "Konklave".

Und auch im TV wurden seine Auftritte in Serien wie "Monk", "Emergency Room" oder "Feud" gefeiert. Jetzt meldet sich der Schauspielstar erneut mit seinem persönlichen Herzensprojekt zurück: der zweiten Staffel der National-Geographic-Doku-Serie "Stanley Tucci in Italien". Die deutsche TV-Premiere findet ab Montag, den 18. Mai ab 20:15 Uhr auf National Geographic statt. Alle fünf Episoden sind bereits seit dem 12. Mai auf Disney+ verfügbar.

Darum geht es in der Doku

Tucci, dessen Familie süditalienische Wurzeln hat, erkundet das Land seiner Vorfahren darin erneut und will in der neuen Staffel einen tieferen, noch persönlicheren Einblick in seine Reise geben. Unterwegs ist der Schauspieler, der selbst aus New York stammt, dieses Mal in den fünf Regionen Neapel und Kampanien, Sizilien, den Marken, Sardinien und Venetien. Dort erkundet er, wie eng Kulinarik mit der Geschichte, den historischen Landschaften und der Identität in Italien verknüpft ist und wo das gemeinsame Essen nach wie vor als ultimativer Ausdruck der Kultur gilt.

Tucci erklärt zu seiner kulinarischen Reise: "In Italien ist Essen nie einfach nur Essen. Es ist Erinnerung, Identität und manchmal sogar Anlass für eine leidenschaftliche Debatte." Er fügt hinzu: "In dieser Staffel erkunden wir, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt - Region für Region und Mahlzeit für Mahlzeit, jede davon außergewöhnlich. Ich freue mich sehr, diese fesselnden Geschichten und diese wunderbaren Menschen mit den Zuschauern zu teilen."

Dabei mischt sich der Schauspieler unter anderem in die kulinarische Debatte um die Ursprünge des Tiramisu ein oder untersucht auf Sardinien den Zusammenhang zwischen Ernährung und Lebenserwartung. Mit den Marken verschlägt es Tucci zudem in ein wenig bekanntes Reiseziel, das es nun zu erkunden gilt.