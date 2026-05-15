Die National-Geographic-Doku-Serie "Stanley Tucci in Italien" meldet sich zurück. Der Star aus "Der Teufel trägt Prada" mit italienischen Wurzeln untersucht darin unter anderem die Ursprünge des Tiramisu.
Von der Glamour-Modewelt zu den Gaumenfreuden: Stanley Tucci (65) begeistert gerade als heimlicher Strippenzieher in der Modewelt erneut das Kinopublikum: In seiner Rolle als Nigel sorgt er in "Der Teufel trägt Prada 2" zusammen mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder für emotionale Momente, zynische Kommentare und aufsehenerregende Outfits. Gleichzeitig teilt der Filmstar nun mit der neuen Staffel seiner National-Geographic-Doku-Serie "Stanley Tucci in Italien" eine persönliche kulinarische Reise mit den Zuschauern.