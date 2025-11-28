Stapelstein gegen Kreativstein: Unternehmen aus Baden-Württemberg liefern sich „Krieg der Steine“

Ein Großvater aus Dettingen entwickelt ein Spielzeug als Alternative zum „Stapelstein“. Der ursprüngliche Erfinder spricht von einer bösartigen Kopie.

Die eine Seite sieht unlauteren Wettbewerb und einen Racheakt, die andere spricht von dem perfiden Versuch, einem Start-up-Unternehmen frühzeitig das Wasser abzugraben. Zwei Tage vor Nikolaus hat das Hanseatische Oberlandesgericht ein Urteil zu fällen, das den jahrelangen Rechtsstreit zweier Hersteller für Bewegungsspielzeug beenden soll. Dass Hamburg der Gerichtsort ist, ist der Vorliebe der klageführenden Kanzlei geschuldet. Beide Firmen haben ihren Sitz nämlich in Baden-Württemberg. Und es geht bei diesem „Krieg der Steine“, wie man es nennen kann, um viel Geld geht, aber auch um die Frage, wie weit der Schutz eines Produkts vor Nachahmung reicht.

Die Geschichte beginnt vor exakt sieben Jahren. Da wird Oliver Reichert aus Dettingen (Kreis Reutlingen) zum ersten Mal Opa. Natürlich muss sich der Großvater um den Nachwuchs kümmern. Etwa zwei Jahre alt sei der Bub gewesen, da habe er ihm einen so genannten „Stapelstein“ zum Spielen gegeben – ein abgerundeter Riesenspielstein aus einer Art Styropor. Ein Großvater brauche schließlich auch einmal eine Pause, fand Reichert. Doch in dieser Hinsicht sei der Stapelstein eine Enttäuschung gewesen. „Der Kleine konnte sich mit diesem Produkt nicht beschäftigen.“ Vor allem ließ sich der Stapelstein von dem Dreikäsehoch kaum stapeln.

Vom CAD-Entwurf zur Abh

Also arbeitete sich der heute 66-jährige ehemalige IBM-Mann ins rechnergestützte Konstruieren per CAD ein. Er erstellte Modelle, beauftragte schließlich einen Designer mit der Verfeinerung – und fertig war „MeinKreativStein“, wie er ihn taufte. Der ist 20 Zentimeter lang, 300 Gramm schwer und sieht ein wenig aus wie eine Dachplatte. Gut möglich, dass auch andere Großväter so etwas brauchen können, dachte er sich. Kurz darauf ging das Produkt in Serie, Verkaufspreis pro Stein zwischen 20 und 30 Euro. Die Herstellung übernahm eine Firma im benachbarten Metzingen. „Die Resonanz war gut“, sagt Reichert. Doch dann kam plötzlich eine Abmahnung. Es folgte eine Lawine an Prozessen. Hier werde ein Start-Up schon in der Startphase durch hohe Prozesskosten zunichte gemacht, ist Reicherts Lesart.

Selbst für die Kleinsten ist der Kreativstein kinderleicht zu stapeln. Foto: MeinKreativStein

50 Kilometer entfernt, in Jungingen im Zollernalbkreis, hat Stephan Schenk die Geschichte ganz anders erlebt. Auch sein Unternehmen ist ein Start-Up, wenn auch ein paar Jahre älter. Der heute 31-Jährige hat den „Stapelstein“ als junger Student an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd erfunden. Sollte der Stapelstein nicht gut zu stapeln sein, wäre das eine Sache. Für Schenk steht vor allem fest, dass Reicherts „MeinKreativStein“ deutlich weniger kreativ ist, als sein Schöpfer tut: gleiches Material, gleiche Oberflächengestaltung, gleiche Farbgebung und vor allem die gleiche technologische Umsetzung wie beim Stapelstein – nur ein wenig eckiger. Es handele sich um eine „bösartige Kopie“.

Innovative Spielsteine gegen Bewegungsmangel bei Kindern

Ihm sei es damals um eine Produktlösung gegangen, die den Bewegungsmangel bei Kindern beheben soll, sagt Schenk. Bei einer Gründermesse hatte er sein Konzept vorgestellt. Zwei Investoren waren begeistert und finanzierten das Projekt. Die Firma startete mit ihren Produkten regelrecht durch.

Als sich der erste, auch finanzielle Erfolg einstellte, wollte Schenk seine Teilhaber wieder loswerden. Sein Unternehmen habe er in so genanntes Verantwortungseigentum überführen wollen, was inzwischen auch gelang. Dabei fließen die Gewinne nicht in private Hände, sondern einem guten Zweck zu. Mit gewinnorientierten Investoren sei so etwas nicht machbar gewesen. Also zahlte er sie nach schwierigen Verhandlungen aus.

Den Stapelstein gibt es in unterschiedlichen Farben und Formen. Foto: Stapelstein

Doch als plötzlich „MeinKreativStein“ auf dem Markt auftaucht, sieht er darin eine Retourkutsche. Denn Reichert ist der Lebensgefährte seiner ausgezahlten Hauptinvestorin. Als Geschäftsführerin eines traditionsreichen Kitaausstatters aus dem Raum Esslingen ist sie zudem eine wichtige Kundin. Doch plötzlich führt sie nur noch den KreativStein im Programm.

Wirtschaftskrimi oder haltlose Vorwürfe? Reichert wehrt sich

Ist es in Wahrheit ein Wirtschaftskrimi um Produktpiraterie? Reichert streitet ab. Vor allem habe seine Freundin nicht „sämtliches Know-how mitgenommen“, wie Schenk behauptet. „Sie hat keine operative Rolle in meinem Unternehmen.“ Und Schenk habe im Verfahren auch keine Beweise vorgelegt. Stattdessen klage er gegen alles und jeden. Sogar mit Aldi befinde er sich im Rechtsstreit.

Die Gerichte entschieden in dem Fall unterschiedlich. Während das Hamburger Landgericht im einstweiligen Verfahren zunächst ein Verkaufsverbot gegen Reichert verhängte, in der Hauptsache dann aber für ihn entschied, war es beim Oberlandesgericht als jeweils zweite Instanz genau umgekehrt: Aufhebung des Verkaufsverbots im Eilverfahren, erneutes Verbot in der Hauptsache.

„Der Fall quält uns“: Bundesgerichtshof hebt Urteil auf

Zuletzt tat sich auch der Bundesgerichtshof schwer. Ihn „quäle“ der Fall, bekannte der Vorsitzende Richter. Letztlich hob er das Hamburger OLG-Urteil wieder auf und knüpfte höhere Bedingungen an einen Produktschutz. Eine unlautere Nachahmung lasse sich nicht an nebensächlichen Gestaltungsmerkmalen festmachen. Demnach wäre eine ähnliche Oberfläche nicht so wichtig, wenn sich die äußerliche Form unterscheidet.

Wenn das Hanseatische Oberlandesgericht nun erneut entscheiden muss, hat Reichert wohl die besseren Karten. Auf dem Markt sei doch für beide Produkte Platz, glaubt er. Zumindest dürfte der Rechtsstreit enden. „Wir werden das Urteil akzeptieren“, sagt Schenk.