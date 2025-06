Stanley Cup: NHL-Finale: Draisaitl schießt Edmonton erneut zum Sieg

Sunrise - Die Edmonton Oilers sind in der Endspielserie um den Stanley Cup dank Leon Draisaitl zurückgekommen. Der deutsche Eishockey-Star traf im vierten Spiel gegen die Florida Panthers in der Verlängerung zum 5:4 (0:3, 3:0, 1:1)-Erfolg. Damit glichen die Oilers in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 nach Siegen aus. Das Team, das als erstes vier Partien gewinnt, ist Meister der nordamerikanischen Liga NHL.

Draisaitl hatte schon im Auftaktspiel den Siegtreffer in der Verlängerung besorgt, diesmal traf der 29-Jährige nach gut elf Minuten der Extraspielzeit. In der NHL-Geschichte ist Draisaitl erst der dritte Spieler, der in einer Endspielserie zweimal ein Tor in der Verlängerung geschossen hat. "Er ist einer der besten Spieler der Welt", sagte Teamkollege Wassili Podkolzin über Edmontons Matchwinner. "Er ist unglaublich, wir können uns immer auf ihn verlassen", fügte Ryan Nugent-Hopkins an.

Oilers drehen 0:3-Rückstand

Den Oilers gelang der Sieg, obwohl sie nach dem ersten Drittel bereits mit 0:3 zurücklagen. Doch im zweiten Durchgang gelang den Gästen durch drei Tore innerhalb von knapp zwölf Minuten der Ausgleich, Draisaitl war am 3:3 von Podkolzin per Vorlage beteiligt. Mitte des dritten Drittels ging Edmonton sogar in Führung, doch die Panthers retteten sich durch ein Tor 20 Sekunden vor Ende des Durchgangs in die Verlängerung.

Dort avancierte Draisaitl erneut zum Matchwinner, drei der bisher vier Partien wurden erst in der Verlängerung entschieden. Dies ist in der Final-Geschichte der NHL zuvor erst viermal passiert. Die Serie wechselt nun zurück nach Edmonton, wo am Samstag (Ortszeit) das fünfte Spiel steigt. Im Vorjahr hatte sich Florida in sieben Partien den Titel geholt.