Standseilbahnunglück: Portugals Polizei: Auch ein Deutscher „wahrscheinlich“ tot

Mehr als einen Tag nach dem schweren Standseilbahnunglück in Lissabon verdichten sich Hinweise, dass auch ein Deutscher unter den Toten ist.
Bei dem schweren Seilbahnunglück in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist nach Angaben des Chefs der portugiesischen Kriminalpolizei, Luís Neves, „wahrscheinlich“ auch ein Deutscher ums Leben gekommen. Dasselbe gelte aufgrund „bereits gesammelter Informationen“ für zwei Kanadier, einen Ukrainer und einen Amerikaner, sagte Neves vor Journalisten in Lissabon.