Standorte in Stuttgart: Ein Paketautomat, mehrere Paketdienste – so funktioniert DeinFach

Vor einiger Zeit ist in Fasanenhof Stuttgarts erster anbieteroffener Paketautomat aufgestellt worden. Mittlerweile gibt es etwa 20 Standorte. Eine Stadt in der Region folgt bald.

﻿Es ist praktisch, rund um die Uhr zugänglich, man muss nicht daheim auf den Boten warten, und auch die Diebstahlgefahr sinkt: Viele Menschen lassen sich ihre Pakete nicht mehr an die Haustür, sondern stattdessen an Automatenboxen liefern. Der deutsche Marktführer DHL betreibt derzeit etwa 16.000 sogenannte Packstationen und hat das Ziel ausgegeben, sein Netz bis 2030 auf 30.000 Standorte auszubauen. Dazu passt das Angebot des Tochterunternehmens DeinFach.

Das Besondere am Corporate-Startup: Die Boxen mit den vielen großen und kleinen Fächern sind anbieteroffen, das heißt, das unterschiedliche Versanddienstleister ihre Pakete hier abliefern oder entgegennehmen können. Derzeit gilt das für Sendungen von DHL und UPS, sagt Stephan Schloo, bei DeinFach im Bereich regionale Expansion tätig. DHL-Express soll demnach ebenfalls bald eingebunden werden. Mit weiteren Dienstleistern befinde man sich in Gesprächen.

Strom bezieht die Standort über Solarpaneele

Der erste DeinFach-Standort in Stuttgart ist vor einiger Zeit im Ortsteil Fasanenhof aufgebaut worden. Der Automat mit seinen 80 Fächern steht vor einem großen Wohnkomplex am Sautterweg. Den Strom bezieht er über Solarpaneele auf dem Dach, die Datenversorgung läuft übers Mobilfunknetz. Viele Menschen im dicht bebauten Einzugsgebiet, gleich nebenan eine Stadtbahn-Haltestelle – und die Baugenossenschaft Friedenau als Eigentümerin der Fläche war auch im Boot: Eine Analyse habe dem Standort sogleich ein hohes Potenzial bescheinigt.

„Der Automat wird sehr gut angenommen, man spart ja Wege dadurch“, sagt Stephan Schloo. Stefan Gebhardt, Technischer Vorstand bei der Baugenossenschaft Friedenau, findet: „Davon profitieren nicht nur unsere Mieterinnen und Mieter, sondern das ganze Quartier.“

In Deutschland sind nach Unternehmensangaben weit über 20 Millionen DHL-Kundinnen und -Kunden für eine Abholung an einer Packstation registriert. Ihnen allen stehen auch die DeinFach-Automaten offen, egal ob sie etwas geschickt bekommen oder versenden möchten. Das Prinzip der anbieteroffenen 24/7-Abholstationen ist grundsätzlich nicht neu. Seit 2018 gibt es den österreichischen Anbieter Myflexbox. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen im Oktober des vergangenen Jahres 1500 Paketstationen in 500 deutschen und österreichischen Städten betrieben, darunter sind auch einige in Stuttgart und der Region.

In Leonberg ist ein neuer Standort geplant

Marktführer DHL betreibt bundesweit bereits 16.000 Packstationen. (Symbolbild) Foto: imago/imagebroker

DeinFach wächst augenscheinlich rasant, Stephan Schloo spricht vom „am schnellsten wachsenden Netz an Automaten“. Gegründet wurde die Firma demnach im Februar 2024, seit 2025 habe sie bundesweit knapp 1200 Automaten aufgebaut. „Dieses Jahr möchten wir die 2000 erreichen“, sagt er. Laut Firat Tuncer, der als Vertriebsmanager der Deutschen Post auch die Planung für DeinFach-Standorte innehat, soll Leonberg bald dazukommen, „da sind wir gerade in der Vertragsprüfung“.

In Stuttgart gebe es derzeit etwa 20 DeinFach-Automaten. Zwei davon seien beispielsweise an P+R-Parkplätzen in Weilimdorf und Sommerrain. Ein dritter P+R-Parkplatz, nämlich in Obertürkheim, befinde sich in der Prüfung. „Wir sind auch abhängig vom Bauamt“, sagt Stephan Schloo.