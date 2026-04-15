Standorte in Stuttgart: Ein Paketautomat, mehrere Paketdienste – so funktioniert DeinFach

Vor einiger Zeit ist in Fasanenhof Stuttgarts erster anbieteroffener Paketautomat aufgestellt worden. Mittlerweile gibt es etwa 20 Standorte. Eine Stadt in der Region folgt bald.
Es ist praktisch, rund um die Uhr zugänglich, man muss nicht daheim auf den Boten warten, und auch die Diebstahlgefahr sinkt: Viele Menschen lassen sich ihre Pakete nicht mehr an die Haustür, sondern stattdessen an Automatenboxen liefern. Der deutsche Marktführer DHL betreibt derzeit etwa 16.000 sogenannte Packstationen und hat das Ziel ausgegeben, sein Netz bis 2030 auf 30.000 Standorte auszubauen. Dazu passt das Angebot des Tochterunternehmens DeinFach.