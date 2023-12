Rettung in letzter Minute: Allgaier Uhingen: Schließung der Prozesstechnik-Sparte abgewendet

1 Ein Teil der Uhinger Allgaier-Gruppe wird verkauft, die Arbeitsplätze in der Prozesstechniksparte bleiben erhalten. Foto: dpa/Marijan Murat

Gute Nachrichten für die Allgaier-Beschäftigten im Bereich Schüttgut-Anlagen: Die Arbeitsplätze in Uhingen bleiben laut Insolvenzverwalter erhalten, die Firma wird von einem neuen Besitzer weitergeführt.











Der Insolvenzverwalter von Allgaier spricht von einer „Rettung in letzter Minute“. Die Prozesstechniksparte des Uhinger Unternehmens wird an die Stafag-Unternehmensgruppe aus Mülheim an der Ruhr verkauft und unter dem bisherigen Namen Allgaier Process Technology weitergeführt. Alle 160 Arbeitsplätze am Standort Uhingen blieben damit erhalten, teilte Insolvenzverwalter Michael Wahl von der Pluta Rechtsanwalts GmbH am Donnerstag mit.