Standort-Schließung in Waiblingen: Bosch-Mitarbeiter wollen sich wehren: „In Thailand investiert, bei uns nicht“

Betriebsräte aus Waiblingen laufen Sturm gegen das geplante Aus für die Steckerproduktion. Vorgeworfen wird der Konzernspitze, den Standort abgewirtschaftet zu haben.
Auf ihren Arbeitgeber hätten die Bosch-Beschäftigten auch in Waiblingen lange Jahre nichts kommen lassen. Der Vertrag bei der schwäbischen Weltfirma war für viele nicht nur ein Job. Gesicherte Verhältnisse von der Lehre bis zur Rente, eine Lebensaufgabe mit Arbeitsplatzgarantie und im Branchenvergleich üppiger Bezahlung. Der Stolz, wie der Vater und der Großvater auch „beim Bosch“ zu sein, gehörte in vielen Fällen quasi zur Familientradition.