Standort in Marbach betroffen: Firma Bornack kaum noch zu retten – 60 Arbeitsplätze brechen weg

Das Unternehmen, das Karabiner, Gurte und Helme für Industriekletterer herstellt, ist insolvent. Auch die Sicherheitstrainings in Marbach (Kreis Ludwigsburg) stehen vor dem Aus.
Dem Abgrund ins Auge sehen – das ist für die Mitarbeiter von Bornack im Marbacher Trainingszentrum rein technisch gesehen der Alltag. Dass ihr Unternehmen wirtschaftlich in Schieflage gerät und abstürzt, war für sie lange Zeit kein Thema. Spätestens nach der Insolvenz im Juni, als Löhne und Gehälter nicht mehr gezahlt wurden, machte sich jedoch Alarmstimmung breit. Die Firma ist nun wohl nicht mehr zu retten: Rund 60 Arbeitsplätze sollen insgesamt wegfallen.