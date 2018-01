Standort in Ludwigsburg gesichert Das Knastmuseum ist gerettet

Von Ludwig Laibacher 08. Januar 2018 - 11:03 Uhr

Der Museumsleiter Erich Völter freut sich, dass das Knastmuseum erhalten bleibt. Foto: factum/Bach

Eine Guillotine, eine Gefängniszelle oder eine Folterbank: All das kann man im Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg anschauen. Die Ausstellung war in Gefahr und ist nun überraschend gerettet worden.

Ludwigsburg - Das Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg darf weiterhin in den bisherigen Räumen an der Schorndorfer Straße 38 bleiben. Das teilt der Förderverein Strafvollzugsmuseum mit. Damit sei auch der Fortbestand des Museums gesichert. Lange Zeit war dessen Zukunft ungewiss, ursprünglich standen die Räume dem Knastmuseum, für das der Förderverein als Träger fungiert, nur aufgrund eines Nießbrauchs zur Verfügung. Diesen hatte das Land Baden-Württemberg beim Verkauf des Gebäudes, in dem sich früher eine Vollzugsanstalt befunden hat, mit dem Käufer ausgehandelt. Doch dann hatte der Gebäudeeigentümer Ende 2016 mitgeteilt, dass er das Haus nach Ablauf des Nießbrauchs selbst nutzen wolle. Seither sind viele Optionen und diverse Ersatzquartiere diskutiert worden – unter anderem gab es die Überlegung, das Museum am Hohenasperganzusiedeln. Doch auch daraus wurde nichts.

Eine einzigartige Sammlung

Einig war man sich im Förderverein, der mit der Stadt Ludwigsburg und dem Justizministerium für die Erhaltung gekämpft hat, dass die Sammlung einzigartig ist. Sie enthält unter anderem eine selbst gebaute Destillieranlage und einen Kocher, die in der Stammheimer Zelle der Terroristen Jan-Carl Raspe und Andreas Baader gefunden wurden. Nun konnten sich der Eigentümer und das baden-württembergische Justizministerium offenbar auf eine Vertragsverlängerung einigen. Details sind nicht bekannt, aber der Förderverein äußert sich sehr zufrieden.