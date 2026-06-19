Barockes Ambiente für den wichtigsten Tag im Leben: Im Residenzschloss Ludwigsburg und Schloss Favorite sind die Trautermine 2027 festgelegt – für eine Hochzeit im historischen Rahmen.
Wer von einer Hochzeit in historischem Ambiente träumt, kann bereits jetzt die Planungen für das Jahr 2027 beginnen: Die Termine für standesamtliche Trauungen im Residenzschloss Ludwigsburg sowie in Schloss Favorite stehen fest. An mehreren Tagen zwischen April und Oktober öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Standesamt Ludwigsburg die besonderen Trauorte in den beiden Monumenten. Die Nachfrage nach den begehrten Terminen ist erfahrungsgemäß hoch. Die frühzeitige Veröffentlichung soll Paaren eine langfristige Planung ermöglichen.