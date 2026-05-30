Schauspieler Paul Bettany (55) erinnert sich mit Wehmut an seinen verstorbenen Kollegen Heath Ledger (1979-2008). In dem von Josh Horowitz moderierten Podcast "Happy Sad Confused" sprach Bettany über die anhaltende Trauer um den 2008 gestorbenen Schauspieler, der für seine Darstellung des Jokers in "The Dark Knight" posthum mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Wenn er an Ledger denke, werde ihm stets schmerzlich bewusst, dass dieser nicht mehr lebe, sagte Bettany. Er fügte hinzu: "Er war eine unglaublich kreative Kraft, und ich trauere um all das, was er nicht mehr schaffen konnte - nicht nur als Schauspieler, sondern einfach als unglaublich kreativer Mensch."

Bettany schwärmt von Ledgers Persönlichkeit

Bettany und Ledger standen gemeinsam für "Ritter aus Leidenschaft" vor der Kamera. Während viele rückblickend ein eher düsteres Bild von Ledger zeichnen, betont Bettany vor allem dessen positive Ausstrahlung. "Ich habe das schon einmal gesagt: Ich glaube, es entstehen solche Erzählungen und es bildet sich fast schon eine ganze Industrie um diese Erzählung über ihn", sagte Bettany im Gespräch.

Als der Moderator anmerkte, dass Ledger häufig als "gequältes Genie" beschrieben werde, widersprach Bettany dieser Darstellung deutlich. "Er strahlte einfach und wenn man bei ihm war, war es, als würde die Sonne auf einen scheinen", erinnerte er sich. "Er war einfach so voller Leben und Freude, und der Junge konnte nicht schlafen, und das war's. Das ist die Geschichte. Ein fantastischer Schauspieler."

Ledger war am 22. Januar 2008 für tot erklärt worden, nachdem er versehentlich eine Überdosis durch die Kombination von Schlaftabletten mit anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten eingenommen hatte.

Er schaut sich "Ritter aus Leidenschaft" nicht an

Im vergangenen Jahr trat Bettany gemeinsam mit seiner "WandaVision"-Kollegin Elizabeth Olsen (37) auf der L.A. Comic Con auf. Während einer Fragerunde wurde der Schauspieler von einem Fan auf den Film "Ritter aus Leidenschaft" angesprochen. Bettany erklärte dabei, dass er den Film bewusst meide: "Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist, dass ich Heath zu sehr vermisse."