Paul Bettany hat mit bewegenden Worten an seinen verstorbenen Kollegen Heath Ledger erinnert. Im Podcast "Happy Sad Confused" sprach der Schauspieler über seine anhaltende Trauer.
Schauspieler Paul Bettany (55) erinnert sich mit Wehmut an seinen verstorbenen Kollegen Heath Ledger (1979-2008). In dem von Josh Horowitz moderierten Podcast "Happy Sad Confused" sprach Bettany über die anhaltende Trauer um den 2008 gestorbenen Schauspieler, der für seine Darstellung des Jokers in "The Dark Knight" posthum mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.