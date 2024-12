ARD und ZDF bald nur noch in HD: Wer ist betroffen?

1 ARD und ZDF werden ab 2025 nur noch in HD ausgestrahlt. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Michael Kappeler

Ab 2025 stellen alle öffentlich-rechtlichen Sender die TV-Ausstrahlung in Standardqualität ein. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer müssen deshalb nur einen Knopf drücken. Andere müssen shoppen gehen.











Vom 7. Januar 2025 an werden Das Erste und alle dritten Fernsehprogramme nur noch in hochauflösender Qualität (HDTV) übertragen. ZDF, ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA folgen am 18. November 2025. Darauf weist die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hin.