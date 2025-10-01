Stand der Einheit: Steinmeier: Nicht zulassen, dass Demokratie Schaden nimmt

Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist die Stimmung alles andere als ausgelassen. Das weiß auch der Bundespräsident. Und bittet die Bürger, einmal innezuhalten.
Berlin - 35 Jahre nach der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle in Ost und West aufgefordert, sich schützend vor die Demokratie zu stellen. Er sehe mit Sorge, dass "die politische Mitte nicht nur, aber mehr noch im Osten unseres Landes immer weniger Rückhalt hat", sagte das Staatsoberhaupt in Berlin. "Lassen wir nicht zu, dass unsere Demokratie noch weiteren Schaden nimmt. Halten wir dagegen."