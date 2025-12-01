Stammzellenspender gesucht: „Papa braucht Hilfe“- Bekannter Plochinger erkrankt

Plochingen mobilisiert und will neue Stammzellenspender gewinnen. Die Erkrankung von Optikermeister Holger Frommann bewegt viele Menschen in der Stadt.
„Auf einmal war das Thema brutal nahe“, sagt Handball-Jugendleiter Moritz Tropper, der Frommanns Sohn Lino vom Sport kennt. Lino Frommann und seine Schwester Alicia hatten auf Social Media dazu aufgerufen, sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen. Denn bei ihrem Vater Holger, 53 Jahre alt, wurde im Oktober Leukämie diagnostiziert. Er ist im Krankenhaus und muss sich einer Chemotherapie unterziehen, eine Stammzellenspende könnte sein Leben retten. Besonders anrührend ist, dass Frommann selbst vor drei Jahren seiner Frau eine Niere gespendet hat.