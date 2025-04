Stammstreckensperrung 2027: Bahn verärgert Region Stuttgart: „Grenze des Zumutbaren erreicht“

1 Der Verband Region Stuttgart fordert von der Bahn baldmöglichst Informationen über die auch im Jahr 2027 geplante Sperrung der Stammstrecke. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Region Stuttgart reagiert verärgert auf die überraschende Ankündigung der Bahn, die Stammstrecke der S-Bahn auch 2027 zu sperren. Die Bahn soll sich nun erklären.











Die Deutsche Bahn steht nach ihrer Ankündigung, die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen auch im Jahr 2027 nochmals zu sperren, in der Kritik. Der Schienenkonzern hat dies in dieser Woche in einer nicht-öffentlichen Aufsichtsratssitzung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) bekannt gegeben. Beim Verband Region Stuttgart, in dessen Auftrag die DB die S-Bahn Stuttgart betreibt und der den Verkehr finanziert, kommt dieses Gebaren überhaupt nicht gut an.